自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

台日交流賽》即將來台對決台灣隊！ 回歸火腿的西川遙輝有一大目標

2026/02/25 19:27

西川遙輝。（資料照，記者陳志曲攝）西川遙輝。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕今起舉行的台日交流賽，今、明兩天亮相的球隊是軟銀鷹，27、28兩天則輪到日本火腿隊，將交手台灣隊和味全龍隊。時隔5年重返日本火腿的外野手西川遙輝，目標爭取開季先發，新庄監督雖擔心他「可能對右投比較弱」，但他說，決心要在對上從未交手過的台灣右投時也擊出長打，好好表現自己。

23日對阪神的熱身賽，西川從左投手手中敲出復出後首轟，也對新庄剛志監督建議的打擊姿勢調整改造頗有感，25日原定與老東家養樂多的熱身賽則因雨取消。

西川原本期待與老東家養樂多的練習賽，但因雨取消，他仍正面看待：「能見到池山監督，也見到大家。雖然沒比成賽，但我覺得這樣也很好。」而27日起迎戰陌生的台灣投手，對他而言同樣是絕佳的表現舞台。西川說：「教練團要我積極從第一球就進攻，希望面對初次交手的投手也能做到。」

建議西川遙輝調整打擊姿勢的新庄剛志監督透露：「用這個新姿勢能從左投手中開轟。」但同時也坦言擔心，對右投可能會比較弱。對此，西川自我警惕地說：「不管左右投，我都想打，也必須能打。」

有趣的是，西川本季熱身賽的首轟是在擔任「第4棒、左外野」時擊出，賽後新庄監督半開玩笑說：「第4棒是不是很適合你啊？」結果西川苦笑說：「大家都拿我『第4棒』來虧我。」

日媒最後提到，曾被養樂多戰力外，差點面臨引退邊緣的西川，最終回到日本火腿。已是第16個職業賽季的老將，仍努力想「從零開始抓住些什麼」，如今以全新打擊姿勢力求翻身的老將身影，也讓養樂多的老戰友們投以關注的目光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中