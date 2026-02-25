台日交流賽》即將來台對決台灣隊！ 回歸火腿的西川遙輝有一大目標

西川遙輝。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕今起舉行的台日交流賽，今、明兩天亮相的球隊是軟銀鷹，27、28兩天則輪到日本火腿隊，將交手台灣隊和味全龍隊。時隔5年重返日本火腿的外野手西川遙輝，目標爭取開季先發，新庄監督雖擔心他「可能對右投比較弱」，但他說，決心要在對上從未交手過的台灣右投時也擊出長打，好好表現自己。

23日對阪神的熱身賽，西川從左投手手中敲出復出後首轟，也對新庄剛志監督建議的打擊姿勢調整改造頗有感，25日原定與老東家養樂多的熱身賽則因雨取消。

西川原本期待與老東家養樂多的練習賽，但因雨取消，他仍正面看待：「能見到池山監督，也見到大家。雖然沒比成賽，但我覺得這樣也很好。」而27日起迎戰陌生的台灣投手，對他而言同樣是絕佳的表現舞台。西川說：「教練團要我積極從第一球就進攻，希望面對初次交手的投手也能做到。」

建議西川遙輝調整打擊姿勢的新庄剛志監督透露：「用這個新姿勢能從左投手中開轟。」但同時也坦言擔心，對右投可能會比較弱。對此，西川自我警惕地說：「不管左右投，我都想打，也必須能打。」

有趣的是，西川本季熱身賽的首轟是在擔任「第4棒、左外野」時擊出，賽後新庄監督半開玩笑說：「第4棒是不是很適合你啊？」結果西川苦笑說：「大家都拿我『第4棒』來虧我。」

日媒最後提到，曾被養樂多戰力外，差點面臨引退邊緣的西川，最終回到日本火腿。已是第16個職業賽季的老將，仍努力想「從零開始抓住些什麼」，如今以全新打擊姿勢力求翻身的老將身影，也讓養樂多的老戰友們投以關注的目光。

