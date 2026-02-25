路跑》林柏宏分享跑步心得 歌單大公開

adidas 形象大使林柏宏分享跑步心境的轉變，鼓勵大家拋開配速，享受跑步的純粹。（adidas 提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕運動品牌adidas邀請人氣男星林柏宏擔任形象大使，今天他與3大跑團創辦人齊聚，暢聊跑團文化，分享過去兩年來跑步心境的轉變，以及穿著人氣鞋款ADIZERO EVO SL的真實感受，並首度公開個人跑步必備歌單。

林柏宏表示，自己即便工作繁忙，仍持續保持跑步習慣，「前年成功挑戰在兩小時內完成半程馬拉松後，我仍會在忙碌之餘抽空跑步。因為沒有明確成績目標，我反而能放下配速焦慮，享受跑步本身的過程。」

林柏宏提到，「身為演員，在作品開拍前或拍攝期都會去跑步，我發現跑步邊聽音樂，時間不知不覺就過去，也慢慢體會到，節奏其實會幫助跑步，包含呼吸和步伐。我常跟著音樂的節拍去跑，找到屬於自己的快節奏，讓自己不再被配速綁架，享受跑步的自在。」

林柏宏也分享，自己特別偏好 BPM 約落在 120 至 140 的歌曲，平時會依照心情設定跑步歌單，如韓國歌手 G-DRAGON 的〈Home Sweet Home〉就是近期的跑步愛歌，他形容這首歌的節奏既不會讓人過度緊繃，卻帶著穩定且持續向前的推進感，讓他跑步時不斷循環播放。他也邀請大家透過音樂節奏引導步伐，穿上 ADIZERO EVO SL，享受更純粹、自由的跑步體驗。

