奧運

花滑組合「璃來龍」被問兩人關係：交由大家自由想像

2026/02/25 20:12

日本雙人花式滑冰組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一日前在米蘭冬奧勇奪賽史首面金牌，兩人的互動備受外界關注。（資料照，歐新社）日本雙人花式滑冰組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一日前在米蘭冬奧勇奪賽史首面金牌，兩人的互動備受外界關注。（資料照，歐新社）

〔中央社〕米蘭冬奧落幕，引發話題的日本花式滑冰雙人組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一行程滿檔，今天出席多場記者會。面對「兩人是什麼關係」的提問，木原回答「算是戰友吧」，三浦則說「在一起理所當然，像是家人一樣」；兩人最後笑著表示，「交給大家自由想像吧。」

「璃來龍」首先現身日本記者俱樂部舉行記者會，談到對家人的感謝，木原龍一表示，「我爸大概一直沒辦法為自己花錢，幾乎都為了我付出。我心裡一直覺得很過意不去。我用手機傳訊息跟爸爸說謝謝，也約好回家後用威士忌乾杯。」

三浦璃來則提到，自己從國中一年級起便獨自赴加拿大訓練，家人始終對她很掛念，「因為我有奧運這個夢想，他們還是毫無保留地支持我。現在還沒見到家人，回去後一定會親口表達感謝。」

談到賽後休假計畫，木原透露想與國中同學開露營車橫越美國，但最大問題是要喬出空檔。他也邀請三浦同行，「不過她說，我大概只會一路睡覺，所以還是算了。」

記者會尾聲，主持人直接詢問，從不同角度來看，兩人的關係像是兄妹、朋友，甚至像是相聲搭檔，究竟哪個是正確答案。

三浦回答，「已經超越那種分類了吧」，木原形容彼此是「戰友」。三浦補充，「在一起是很理所當然的事，也像家人一樣。」最後木原笑著說，「剩下的就交給大家自己想像了。」三浦也笑著攤手說，「給大家想像吧。」

兩人稍後出席日本外國特派員協會記者會，在被要求互揭「缺點」時，木原笑說三浦常忘記東西，前一天在機場的時候，竟然把背包忘在行李轉盤，直接要去辦入境審查；三浦補充，「那個背包裡還放著（奧運）獎牌」，引發全場大笑。

木原笑說，「這個奧運期間，璃來忘東忘西的事情特別多。」但他也替三浦緩頰，「我覺得，她會一直忘東忘西，代表她非常專注在滑冰上。所以我反而會想，那些忘東忘西，大概就是她全心投入滑冰的證明吧。」

至於雙人滑究竟是男方還是女方較辛苦，兩人異口同聲表示「這題永遠沒有答案」，木原更打趣說，現在回答恐怕會引發爭執。

被問及短曲失誤後如何重新振作。木原表示，比賽結束後返程的巴士上，他心情非常低落，但在與搭檔簡短回顧後，他突然意識到，現在不是消沉的時候。於是他主動說，「明天一定要滑到接近160分，我們兩個一起贏。」

他表示，當時其實不是突然恢復精神，而是一種逼著自己重新振作的宣言。他們在車上向彼此約定，隔天要再次挑戰，也向巴士上隨行的教練與工作人員說「明天拜託大家了」，「可是之後，我又突然覺得很難過，就開始哭。」

他說，「隔天早上起床又哭了。吃早餐的時候，吃到菠菜的時候，不知道為什麼，邊吃菠菜邊哭。在賽前官方熱身時，又莫名其妙哭了，途中變成連自己為什麼在哭都搞不清楚的狀態。這樣的狀況，在我的選手生涯中從來沒有發生過，所以連我自己都完全不知道發生了什麼事，只是感覺很悲傷。」

木原表示，就在這樣脆弱的時刻，「璃來不斷鼓勵我，『我們一定可以，因為我們已經努力到這一步，絕對沒問題，比賽還沒結束。』一次又一次堅定地向我喊話，成為讓我重新站起來的重要力量。」

他還透露，賽前準備時，他打開行李箱準備拿熱敷貼，意外發現璃來在他裝熱敷貼的夾鏈袋上留下手寫訊息，「我們一定能做到」，看到的那一刻，他再度落淚。

「但那也是最後一次。我去洗了臉，把脆弱的自己全部沖掉。告訴自己：我已經重新站起來了，從這裡開始，我要再一次去拼搏勝利。」木原講述時，璃來一直專注地看著他，展現兩人深厚情誼。

兩人也提到想把日本打造成雙人滑冰大國的夢想。木原表示，「這是我們一直以來努力的目標。雙人滑常常給人一種門檻很高的印象。但如果哪怕只有一點點對雙人滑產生興趣，我都希望大家不要想太複雜。」

他表示，不要因為「我太高了所以不行」、「我太矮了所以不行」這樣去限制自己，「只要牽著彼此的手一起滑，就已經是雙人滑了。只要有一點點興趣，希望都能來嘗試看看。」

