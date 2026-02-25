自由電子報
體育 棒球 Team Taiwan

經典賽》從不好意思到強烈求勝慾望 王貞治：「台灣棒球已覺醒！」

2026/02/25 20:16

「世界全壘打王」王貞治主講棒球講座。（棒協提供）「世界全壘打王」王貞治主講棒球講座。（棒協提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕世界棒球經典賽（WBC）3月即將開打，「世界全壘打王」王貞治特別來台為台灣隊加持，今（25）日舉行棒球講座，被問及台灣勇奪世界棒球十二強賽冠軍的下一步，王貞治回顧過往與台灣球隊交手經驗，選手表現比較客氣，好像不好意思贏日本隊，但在台灣隊拿到冠軍似乎已經覺醒、求勝慾非常強烈，對於這一次WBC，他非常期待台灣隊與日本隊一起努力，攜手前進美國。

王貞治從投打對決、心理素質、技術分享、自我成長等面向，為台灣棒球提出建言，他強調，每個人身體素質不同，不要想著要成為王貞治、大谷翔平或鈴木一朗「第二」，要成為獨一無二的自己。

王貞治棒球講座由中華民國棒球協會主辦、中國信託商業銀行協辦，邀請中華棒協理監事成員、職業、業餘及基層棒球教練與球員，以及中國信託慈善基金會「愛接棒計畫」偏鄉棒球隊小球員，約250位棒球人齊聚一堂。

王貞治主講提及下半身對於棒球運動之重要性、理解好球帶時，也數度起身親自示範，聽眾亦是提問不斷，場面熱絡、啟發深遠，連辜仲諒理事長也親自舉手提問。

除了請王貞治分享如何克服棒球生涯低潮之外，辜仲諒理事長也提出深埋在他心中許久的疑問，為何王貞治打擊不戴手套？球棒習慣握短？

王貞治指出，徒手握棒觸感最精準，他在擔任日職巨人隊擔任二軍教練時，也不准選手戴手套練習，球棒握短則是為了提高打擊率。辜仲諒理事長聞言後也笑稱，中信兄弟練習也可以不嘗試戴手套。

「世界全壘打王」王貞治主講棒球講座。（棒協提供）「世界全壘打王」王貞治主講棒球講座。（棒協提供）

中華棒協理事長辜仲諒致詞表示，全世界棒球人士都知道王貞治是一位偉大的運動家，帶給國家、社會正面能量，更給與小孩子、年輕人方向。成功不可能沒有歷經失敗、挫折，而如何能谷底逆勢而上，「永不放棄」就是王貞治給他最好的人生啟發。棒球是團體運動，打球必須從做人做起，唯有以和為貴、謙冲致和、團結一致，才會贏球。

談及投打對決，王貞治直言，失敗本就是棒球的日常，無論打者揮空或投手被擊出安打都很自然，沒有人每次都成功。他也提醒球員，不能因一次失敗就自我否定，應思考問題原因、自我調整，從失敗中學習，轉化為進步的動力。王貞治也勉勵現場球員，站上打擊區的目的就是把球打出去，他生涯868支全壘打多來自快速直球，因為那是投手最基本、也是最常出現的球路。他說，「三振不丟臉，退場時也要抬頭挺胸，下一個打席再努力！」

座談會後，中華棒協理事長辜仲諒也陪同王貞治一同參觀關於王貞治職棒事蹟的收藏品，更親自導覽、解說。王貞治也為當年在臺北大巨蛋開球留下的手拓印留下親筆簽名真跡，中信慈善基金會「愛接棒計畫」小球員也特別獻上「棒球花」，期盼能傳承王貞治「永不放棄」的棒球精神，場面溫馨感人。

「世界全壘打王」王貞治（左）與中華棒協理事長辜仲諒（右）合影。（棒協提供）「世界全壘打王」王貞治（左）與中華棒協理事長辜仲諒（右）合影。（棒協提供）

