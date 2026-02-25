WTT大滿貫》直落三輕取瑞典名將卡爾森 林昀儒16強對決中國新秀向鵬

林昀儒直落三輕取瑞典名將卡爾森，連兩年晉級16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2026年WTT新加坡大滿貫賽男單次輪，只花了21分鐘就以直落三輕鬆解決世界排名41的瑞典好手卡爾森，寫下對戰4連勝，連兩年晉級16強，下一輪將遭遇世界排名第9的中國新秀向鵬。

世界排名第8的林昀儒和卡爾森過去3度交手還沒輸過，不過最近一次已經是2019年世界杯16強賽，當時小林以4:1獲勝。今晚兩人暌違近7年再度交鋒，卡爾森對小林同樣沒轍。

首局，小林在7:7平手時，展現犀利的前三板功力，打出一波4:1的攻勢，11:8先聲奪人。次局，林昀儒完全掌控局面，6:1開局後一路領先，11:3再下一城；第3局，小林接發球反手擰強勢開局後連拿3分，迫使卡爾森喊出暫停，重回比賽後，小林持續攻城掠地，很快的以10:3聽牌，卡爾森雖然靠著幸運的擦邊球和精彩的防守化解3個賽末點，但最後反手發球搶攻出界，小林11:6快意獲勝。

林昀儒生涯和向鵬在國際賽交手4次，不但4戰全勝且總共只失1局，堪稱向鵬的剋星，但一向「暈左」的向鵬今天在32強賽以11:7、11:8、11:8收拾世界排名56的左手小將黃友政，恐左症似乎已有緩解。

