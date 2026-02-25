自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT大滿貫》直落三輕取瑞典名將卡爾森 林昀儒16強對決中國新秀向鵬

2026/02/25 20:40

林昀儒直落三輕取瑞典名將卡爾森，連兩年晉級16強。（取自WTT官網）林昀儒直落三輕取瑞典名將卡爾森，連兩年晉級16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2026年WTT新加坡大滿貫賽男單次輪，只花了21分鐘就以直落三輕鬆解決世界排名41的瑞典好手卡爾森，寫下對戰4連勝，連兩年晉級16強，下一輪將遭遇世界排名第9的中國新秀向鵬。

世界排名第8的林昀儒和卡爾森過去3度交手還沒輸過，不過最近一次已經是2019年世界杯16強賽，當時小林以4:1獲勝。今晚兩人暌違近7年再度交鋒，卡爾森對小林同樣沒轍。

首局，小林在7:7平手時，展現犀利的前三板功力，打出一波4:1的攻勢，11:8先聲奪人。次局，林昀儒完全掌控局面，6:1開局後一路領先，11:3再下一城；第3局，小林接發球反手擰強勢開局後連拿3分，迫使卡爾森喊出暫停，重回比賽後，小林持續攻城掠地，很快的以10:3聽牌，卡爾森雖然靠著幸運的擦邊球和精彩的防守化解3個賽末點，但最後反手發球搶攻出界，小林11:6快意獲勝。

林昀儒生涯和向鵬在國際賽交手4次，不但4戰全勝且總共只失1局，堪稱向鵬的剋星，但一向「暈左」的向鵬今天在32強賽以11:7、11:8、11:8收拾世界排名56的左手小將黃友政，恐左症似乎已有緩解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中