台日交流賽》中信兄弟與軟銀熱戰 中國信託60週年品牌影片向台灣棒球致敬

〔記者林宥辰／台北報導〕中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）冠名贊助「2026中國信託60週年台日棒球國際交流賽」（簡稱「台日交流賽」）首場賽事今（25）日登場，由去（2025）年日本職棒總冠軍－福岡軟銀鷹隊（簡稱「軟銀鷹」），對決擁有「百萬象迷」的中信兄弟棒球隊。今（2026）年適逢中國信託成立60週年，特別安排於臺日職棒勁旅交鋒賽事上首播品牌形象影片「接棒篇」，吸引中國信託客戶、同仁及球迷朋友共襄盛舉。

「2026中國信託60週年台日棒球國際交流賽」首場賽事今（25）日登場，中國信託60週年品牌影片「接棒篇」亦於本場賽事全球首播，記錄了數十年來臺灣棒球的傳承，雖一路歷經低潮，卻始終保持韌性，各級教練與球員一棒接一棒、一代傳一代，展現永不放棄的精神。／中信銀行提供

中華民國棒球協會（簡稱「中華棒協」）理事長暨中國信託慈善基金會（簡稱「中信慈善基金會」）董事長辜仲諒、中國信託銀行董事長陳佳文、軟銀鷹社長後藤芳光、專務太田宏昭、首席棒球總管城島健司，以及鴻海科技集團發言人巫俊毅出席開球儀式。中信銀行董事長陳佳文致詞表示，中華棒協理事長辜仲諒曾提及，棒球是臺灣人的驕傲、凝聚全民的心，是最值得投資的事業。中國信託本於企業社會責任投入資源厚植各級棒球、贊助國際賽事，助力國球發展更上一層樓，中國信託亦希望持續推廣與企業文化雷同的團結一致、遇強則強、永不放棄棒球精神，鼓勵各級選手透過棒球榮耀臺灣。

中國信託60週年品牌影片「接棒篇」亦於本場賽事全球首播，記錄臺灣棒球自1931年嘉義農林棒球隊（Kano Baseball Team, KANO）挺進甲子園的勇氣、1968年紅葉少棒隊開啟三級棒球熱潮，到1990年中華職棒大聯盟開打。臺灣棒球一路歷經低潮，卻始終保持韌性，各級教練與球員一棒接一棒、一代傳一代，長年累積之下，終於在2024年世界棒球12強賽（Premier 12）奪冠，長期深耕臺灣棒球的中國信託一路相挺，從不缺席。另一方面，為感謝中國信託同仁的付出，中信銀行邀請數千名同仁進場觀賽，展現We are family品牌精神。中信慈善基金會亦安排「愛接棒計畫」扶持之新竹縣關西國小、雲林縣馬光國小、屏東縣鶴聲國中棒球隊的師長、教練與球員觀賽，勉勵球員向學長們看齊，持續朝夢想前進。

中國信託為全臺首家投入五級棒球運動推展的企業，長期扎根基層棒球、提升職棒產業環境，致力翻轉臺灣棒球生態，亦力挺臺灣棒球走向國際，繼去年贊助「北海道日本火腿鬥士隊 2025 臺灣交流試合」、「中信盃臺日高中棒球對抗賽」，今年贊助台日交流賽，透過臺日棒球持續合作，推動亞洲棒球更上一層樓。

中國信託60週年品牌影片「接棒篇」請上https://youtu.be/LNW1eQBDBqg觀看。

「2026中國信託60週年台日棒球國際交流賽」首場賽事今（25）日登場，中華棒協理事長暨中信慈善基金會董事長辜仲諒（右）、軟銀鷹首席棒球總管城島健司（中）及中信銀行董事長陳佳文（左）出席開球儀式。／中信銀行提供

「2026中國信託60週年台日棒球國際交流賽」首場賽事今（25）日登場，中信銀行董事長陳佳文出席開幕典禮致詞表示，中國信託本於企業社會責任投入資源厚植各級棒球、贊助國際賽事，助力國球發展更上一層樓。／中信銀行提供

