台日交流賽》隊史首度領先守不住 兄弟遭軟銀雙轟吞3連敗

宋晟睿跑回一分。

〔記者龔乃玠／台北報導〕台北大巨蛋連續3年上演台日交流賽，福岡軟銀鷹今首戰就用日本一等級的砲火自我介紹，4局上靠正木智也、井上朋也雙轟猛灌5分逆轉戰局，終場以7：3賞給中信兄弟台日交流賽3連敗，而近3年中職隊伍對日職5連不勝，一勝難求。

中信兄弟連續3年參戰台北大巨蛋的台日交流賽，今開局打出氣勢，王牌投手羅戈對軟銀2局6上6下，還用150公里火球三振重砲手山川穗高，用完美的2局先發向軟銀自薦，成為近3年唯一無失分的中信先發投手，加上打線攻破軟銀強投上澤直之，助隊前3局1：0，這是中信3年來首度領先日職隊伍。

軟銀在5局上火力全開，逮中魏碩成開局連續2次四壞，正木智也一棒三分砲逆轉，井上朋也補上2分彈砲轟接替的江忠城，單局5分；5局上再突破林暉盛，單局3安攻下2分，前5局就取得7分，讓人見識到軟銀的威力。

中信在5局下反攻，軟銀三游奉送2次守備失誤被攻佔滿壘，宋晟睿擊出高飛犧牲打送回1分，詹子賢再補上適時安打，原本軟銀左外野手伊圖阿·伊希內雷射肩先傳到捕手手套，高宇杰展現「神之閃躲」摸到1分，率隊單局追回2分。

中職前2年對讀賣巨人、日本火腿戰績1和3敗，只有樂天桃猿跟巨人戰成0：0未輸球，而中信兄弟前年以1：4輸巨人，去年0：8遭火腿慘電，今對軟銀又輸球，在台日交流賽對日職隊伍苦吞3連敗。

今軟銀對上中信兄弟是近3年台日交流賽首度平日舉辦，合計吸引17560人進場，寫下大巨蛋台日交流賽史上最少票房紀錄，亦是第一次沒能突破2萬人。

