自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 足球

足球》健工盃少年菁英邀請賽27日登場 新賽季備戰試金石

2026/02/25 22:01

健工盃少年足球菁英邀請賽27日高雄登場。（官方提供）健工盃少年足球菁英邀請賽27日高雄登場。（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕第六屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽」將於2月27日至3月2日一連4天在高雄楠梓足球場舉行，來自北中南東的校隊與俱樂部共計104支隊伍、約2100名小球員齊聚高雄。

值得一提的是，加上教練與家長隨隊南下，預估將有約6000人於賽事期間湧入港都，本屆賽事規模再創新高，橫跨全台各縣市青訓體系，校隊與俱樂部同場較勁，成為新學期開季前的重要試金石，而四天密集賽程不僅考驗球員體能與戰術應變，更讓楠梓足球場成為全台青少年足球實力交流的重要舞台。

第六屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽除了競技層面的意義，本屆賽事也展現運動賽事帶動城市經濟的效益。估算約6000名參與人員（含球員、教練及家長）於高雄停留4天，若以每人每日平均消費5,000元計算，包含住宿、餐飲、交通與觀光消費，可為高雄創造約一億兩千萬運動經濟產值，充分展現大型青少年賽事對地方觀光與商業活動的實質帶動力。

近年運動風氣蓬勃發展，企業投入基層體育已成趨勢，柏文健康事業執行副總陳瑞杰表示：「我們希望透過長期舉辦健身工廠盃，為台灣青少年打造穩定且具規模的競技平台。企業投入基層運動，不只是贊助賽事，更是支持孩子們的成長舞台。當全台球隊齊聚高雄，促進技術交流，也為城市帶來實質經濟效益，這正是運動產業與城市共好的最佳展現。」健身工廠盃未來將持續深化青訓交流與城市合作，讓更多家庭走進球場，感受團隊精神與運動價值。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中