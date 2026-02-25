足球》健工盃少年菁英邀請賽27日登場 新賽季備戰試金石

健工盃少年足球菁英邀請賽27日高雄登場。（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕第六屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽」將於2月27日至3月2日一連4天在高雄楠梓足球場舉行，來自北中南東的校隊與俱樂部共計104支隊伍、約2100名小球員齊聚高雄。

值得一提的是，加上教練與家長隨隊南下，預估將有約6000人於賽事期間湧入港都，本屆賽事規模再創新高，橫跨全台各縣市青訓體系，校隊與俱樂部同場較勁，成為新學期開季前的重要試金石，而四天密集賽程不僅考驗球員體能與戰術應變，更讓楠梓足球場成為全台青少年足球實力交流的重要舞台。

請繼續往下閱讀...

第六屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽除了競技層面的意義，本屆賽事也展現運動賽事帶動城市經濟的效益。估算約6000名參與人員（含球員、教練及家長）於高雄停留4天，若以每人每日平均消費5,000元計算，包含住宿、餐飲、交通與觀光消費，可為高雄創造約一億兩千萬運動經濟產值，充分展現大型青少年賽事對地方觀光與商業活動的實質帶動力。

近年運動風氣蓬勃發展，企業投入基層體育已成趨勢，柏文健康事業執行副總陳瑞杰表示：「我們希望透過長期舉辦健身工廠盃，為台灣青少年打造穩定且具規模的競技平台。企業投入基層運動，不只是贊助賽事，更是支持孩子們的成長舞台。當全台球隊齊聚高雄，促進技術交流，也為城市帶來實質經濟效益，這正是運動產業與城市共好的最佳展現。」健身工廠盃未來將持續深化青訓交流與城市合作，讓更多家庭走進球場，感受團隊精神與運動價值。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法