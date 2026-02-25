自由電子報
體育 競技運動 排球

UVL》「排球吳奇隆」江威霖有子傳衣缽 江秉軒盼人生有更多選擇權

2026/02/25 22:34

國北教大江秉軒。（大專體總提供）國北教大江秉軒。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕人生不是是非題，是選擇題！華僑高中體育班時以排球為重的江秉軒，上國北教大後領悟到：「學生運動員的本份是學生。」除了想在排球領域，超越曾勇奪1998年曼谷亞運男排銅牌的老爸江威霖外，也想好好讀書精進自己，讓人生有更多選擇權。

國北教大新鮮人江秉軒五官深邃，遺傳年輕時被稱為「排球吳奇隆」的江威霖俊秀外型，身高194公分還超越187公分的老爸，但國小五、六年級時受邀加入排球社團的他說，打排球純粹是自己喜歡，和爸爸無關。

身為名將之後，他很開心有個大名鼎鼎的爸爸，並不會有壓力。「我知道爸爸拿過亞運銅牌，希望以後可以比他更厲害一點。」排球這條路很苦，江秉軒說：「我知道啊！爸爸完全尊重我的選擇，讓我順其自然做自己。」

教練林顯丞說：「他有些動作還蠻像江威霖，比如說『踩C打D快攻』。」是否得到爸爸真傳？江秉軒說：「踩C打D我國中就練了，爸爸講的跟教練說的差不多啊，其實我並不想讓自己打法太固定，會想很多招式，想打出屬於自己的風格。」

曾代表國家出征東亞青運和ISF世界中學排球賽，在國內高人一等的江秉軒坦言：「出國後才發現自己其實很矮，為了突破人高馬大的對手，攻擊時打點很重要，不能一味想直接得分，變換角度製造讓對手觸手出界的球，反而有更多機會。」

對於勝負，江秉軒當然在意，但有輸過，沒怕過。

「高一HVL冠軍，高二亞軍，高三獲頒最佳中間攔網球員但只得第四，輸和贏是結果，如果過程和內容好，就沒有遺憾，像之前企聯對到美津濃，雖然2：3輸球，但有做到自己想要的，就覺得還不錯。」

那是去年11月手腕受傷，休息了一個月後復出在企聯首戰。「傷癒歸隊後一開始攔網時手腕都包不到球，花了一個月才找回手感。」身為企排國北獅生力軍，江秉軒自評：「表現可以再好一點，所有部分都要再加強。」

高中唸體育班大多時間都在練球，上大學後江秉軒領悟到課業也很重要。「學生運動員的本分是學生，成為優秀運動員之前，應先做好學生的義務，要走向國際，語言能力很重要，所以目前我的重心順位是課業第一，排球第二。」

國北教大教練林顯丞指出：「秉軒具備多種個人移位快攻進攻方式，若能更熟練步法及手腕運用，搭配身材優勢，進攻端很具威脅性。攔網也是他的優勢之一，累積比賽經驗，增進觀察、預測、判斷能力及加強步法移動速度，前景可期。」

的確！人生並不是非黑即白的是非題，而是選擇題，還是個複選題。「今年UVL大專排球聯賽的目標是進冠軍戰，下一屆世大運，希望自己有機會入選代表隊，跟爸爸年輕時一樣為國爭光。」江秉軒說。

