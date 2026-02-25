台日交流賽》余謙徹底覺悟 「教練團是不是需要用到我...」

余謙。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天台日棒球交流賽中信兄弟投手余謙用26球後援2局被敲1安無失分，都讓對方擊出內野滾地球抓下6個出局數，最快球速147公里，表現相當亮眼。

余謙是2019年U18世界盃大會MVP，與2020年中職選秀中信兄弟第1指名好手，只是天賦始終沒兌現，去年他在一軍只出賽1場投2局失1分，球季結束赴美自主訓練，收到不錯成效。

今天賽後余謙坦言，今天來到大巨蛋感覺超級緊張，不知道什麼時候上場，在場邊隨時做準備，結果一直跑廁所，輪到他要上場的時候，身心就有警惕起來，過程中準備好，用100%的力量上場比賽，全力以赴，

余謙透露，今天有把在美國學到的東西展現出來，速度有慢慢找回來，但還可以做得更好，赴美主要修正投球機制，透過水袋訓練，讓身體平衡和穩定度、放球點更好。

余謙直言，去年這個時候狀態不理想，球速還不到140公里，今年告訴自己一定要跟上球隊進度，重新介紹自己，他是準備好的投手，「從現在開始就要考驗自己，球隊、教練團是不是需要用到我，今天投完球，明天是不是可以再丟，就要看身體恢復能力。」

用一場好投吸引教練團目光，余謙透露，「退場後教練說very good，我說沒有其他了嗎？他們說沒有，就這樣了。」話雖如此，余謙說，還想做得更好，不想太滿足於自己，過去做的東西不是那麼理想，不要太滿足於現狀。

