經典賽》不怕台式應援的軟銀明強碰台灣隊 監督有個希望

兩隊球員賽前合影，福岡軟銀鷹徐若熙（前排左三）被安排到監督小久保裕紀旁。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕軟銀右投尾形崇斗賽前擔心在台北大巨蛋受台灣應援影響，未料對中信兄弟中繼3局狂飆7K，做好本季轉任先發的準備，他說，「今天沒有受到應援太多影響，這是做得很好的地方。」軟銀明天出戰台灣隊，監督小久保裕紀表示希望可以成為很好的對手。

尾形崇斗去年出賽38場，都是後援，防禦率4.67，今年球季轉任先發，他表示投3局後感覺可以繼續投，不過也有感受到一些疲勞，疲勞中的修復比投中繼慢一些，「到開季還有一些時間，希望身體可以習慣這樣的節奏。」

請繼續往下閱讀...

雖然尾形崇斗沒有受影響，反倒是軟銀監督小久保裕紀表示，「我有當過國家隊總教練，對台灣應援是很習慣，但還是被應援聲嚇到，講話聽不太到。」

今軟銀對中信之戰是台日交流賽首度平日舉辦，吸引17560人進場，寫下大巨蛋台日交流賽史上最少票房紀錄，亦是第一次沒能突破2萬人，明軟銀推派徐若熙大戰經典賽台灣隊，盼藉由國家隊來衝刺票房。小久保表示，希望可以成為台灣隊很好的對手，且徐若熙在台灣很有人氣，也準備了很久，希望展現出好的表現給球迷們欣賞。

福岡軟銀鷹監督小久保裕紀。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法