UVL》台師8連勝獨走 鄭偉志28分率大仁3：2逆轉賞衛冕軍中原首敗

2026/02/26 07:01

大仁科大3：2逆轉勝衛冕軍中原。（大專體總提供）大仁科大3：2逆轉勝衛冕軍中原。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕114學年度UVL大專排球聯賽男子公開一級複賽，上屆第六大仁科大在「三角嘴」鄭偉志得28分帶動下，以3：2讓七連勝的衛冕軍中原大學吞下首敗，四強之路越來越近。台灣師大直落三再勝8戰全勝獨走。

上屆第七的地主清華大學複賽士氣如虹，今天再以20：25、25：20、25：16、25：20後發先至，打敗上屆殿軍彰化師大，複賽3連勝到手。彰師教練黃健倫坦言，球隊面臨先發大換血的痛苦期，但還是會陪球員勇敢走下去。

上屆亞軍台灣師大以25：20、11、14打敗台灣體大，八連勝手到擒來。此役台師仍以温逸凱得12分最高，台體大則以許書銘得9分最佳。

台師大執行教練張恩崇表示，陣容的調度主要是考慮到還有企業排聯賽要打，加上有些球員在國家隊培訓，希望可以有足夠的休息，所以在情況許可的情況下，會適度讓主將輪流喘口氣，同時也磨鍊新兵的即戰力。

昨天驚險保住第7勝的衛冕軍中原大學，今天遭遇上屆第六名大仁科大，去年複賽時是由大仁科大以3：1獲勝，再度狹路相逢中原大學自是上緊發條，前兩局從落後劣勢下，以25：22、29：27取得2：0聽牌。

未料第三局起風雲變色，大仁科大以25：22、25：20、15：10連扳3局，3：2逆轉勝，也讓中原大學吞下首敗退居第2。此役大仁科大以鄭偉志28分最佳，曾茂聰19分次之，中原大學劉昱麟貢獻27分。

大仁科大教練葉丁嘉表示，賽前有針對中原大學戰術作演練，第一局用比較年輕的選手，搭配上可能沒有完全放開，導致前兩局都在領先的情況下輸掉，第三局陣容作了適度調整，並要求選手放馬一搏，選手也有徹底執行戰術。這一勝對大仁科大相當重要，戰績6勝2負積分17分續居第3，四強在望。

這項比賽續在清華大學體育館較勁，台灣師大8勝排第一，中原大學7勝1負居次，大仁科大和國北教大同為6勝2負，清華大學5勝3負，彰化師大和台北大學同為4勝4負，陽明交大和台灣體大和同為3勝5負，中山大學和實踐大學同為1勝7負，嘉義大學8負。

