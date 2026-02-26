自由電子報
羽球

德國賽》大逆轉！戚又仁化解2賽末點 晉級男單16強

2026/02/26 07:00

戚又仁。（資料照，記者王藝菘攝）戚又仁。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕中租好手戚又仁今天凌晨在超級300系列德國羽球公開賽，以18：21、21：5、22：20逆轉馬來西亞選手梁峻豪，有驚無險晉級男單16強。

世界排名20的戚又仁在今年先在全國排名賽拿下冠軍，進入BWF世界巡迴賽則於印度公開賽挺進8強，印尼大師賽也打入4強，在亞洲行的表現不俗。戚又仁、梁峻豪之前5次交手，小戚以2勝3敗居下風，不過雙方前次過招已經是2023年。

戚又仁、梁峻豪在首局就呈現拉鋸，小戚雖以11：8進入技術暫停，但梁峻豪暫停後不僅追近，更在最後關頭超前也先下一城。丟掉首局的戚又仁在第2局直接一波連得10分攻勢，讓梁峻豪幾乎呈現放棄狀態，也扳回一城。

戚又仁在決勝局前段曾取得10：6領先，但梁峻豪也還以顏色不僅變成18：14，更先來到20：18手握2個賽末點，戚又仁展現強心臟連續兩分都打出致勝分扳平，接著又讓梁峻豪回球掛網變成21：20，梁峻豪再來過急直接殺球出界，也讓戚又仁驚險帶走勝利。戚又仁16強將迎戰丹麥選手霍爾姆（Ditlev Jæger Holm），他在首輪以21：15、21：12拍落另一位台灣好手李佳豪。

