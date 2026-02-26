MLB》不能打經典賽！ 道奇佐佐木朗希春訓初登板爆炸、防禦率破20

佐佐木朗希。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季將重返先發輪值，並未參加世界棒球經典賽的道奇「令和怪物」佐佐木朗希，今天在大聯盟春訓熱身賽面對響尾蛇先發在首局就被打爆，僅投1.1局退場掉3分，防禦率20.25。

佐佐木朗希首局首打席就被多明尼加經典賽國手佩多摩（Geraldo Perdomo）敲安，接著對塔瓦（Tim Tawa）投出四壞保送，解決掉史密斯（Pavin Smith）後遭艾倫納多（Nolan Arenado）敲二壘安打失掉首分，面對下棒瓦加斯（Ildemaro Vargas）再被二壘安打狙擊失掉2分。

請繼續往下閱讀...

在狂失3分後，佐佐木朗希才回穩連續三振掉前大物內野手勞拉爾（Jordan Lawlar）與沃德施密特（Ryan Waldschmidt）結束首局投球。2局朗希三振掉昔日大物瓊斯（Durw Jones）後對賈西亞（Aramis Garcia）投出四壞保送後就被換下場，未能完成今天預定的2局投球工作，而他留下的跑者被隊友守住未再掉分。

佐佐木朗希今天共投36球，只有17顆好球，被打3支安打，送出3次三振與2次四壞保送，失掉3分都是責失分，防禦率來到20.25。佐佐木朗希今天四縫線最快球速達98.6英哩，均速為96.9英哩，新練的卡特球今天丟了11顆，均速87.1英哩，揮空率40%。

佐佐木朗希（左2）春訓首戰表現不佳。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法