MLB》曾拿下世界冠軍、去年進駐古柏鎮 洋基宣布引退「沙胖」52號背號

沙巴西亞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據紐約洋基的消息宣布，球團將251勝傳奇左投「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）的52號背號引退，儀式將訂在美國時間9月26日對上金鶯的比賽日舉行。

沙巴西亞成為洋基隊史第24位榮獲背號退休殊榮的球員或教練，一同加入基特（Derek Jeter，2號）、派提特（Andy Pettitte，46號）、波沙達（Jorge Posada，20號）與李維拉（Mariano Rivera，42號）等在球員時期並肩作戰的隊友的行列。

目前45歲的沙巴西亞，在印地安人（先守護者前身）展開生涯，2008年被交易到釀酒人，隔年球季則轉戰洋基，而他來到條紋軍的首個賽季就有相當亮眼的成績，整季出賽34場繳出19勝名列大聯盟勝投王、防禦率3.37、ERA+137，並在季後賽繼續保持壓制力，幫助球隊拿下世界大賽冠軍。

來到2010年，沙巴西亞的表現更上一層樓，單季狂拿21勝蟬聯勝投王，隔年則是還有19勝的強大身手，使得他效力洋基的前3年都有進入塞揚獎的票選當中，最後在2019年完成生涯最後一個賽季後高掛球鞋。在紐約合計待了11個球季，307場出賽僅1場後援，包括12場完投與2場完封，累積134勝88敗，防禦率3.81，ERA+112。

去年1月沙巴西亞獲得票選，與「朗神」鈴木一朗和前明星終結者華格納（Billy Wagner）一同入選進入名人堂，並選擇配戴洋基球帽。

