經典賽》大谷翔平前隊友強化南韓陣容！ 透露道奇工具人是關鍵

2026/02/26 08:34

瓊斯。（路透）瓊斯。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕老虎外野手瓊斯（Jahmai Jones）在今天對藍鳥4打數0安打後暫時結束今年大聯盟春訓熱身賽，將到南韓世界棒球經典賽國家隊報導，他在今天接受日媒訪問時透露自己參賽的原因，並表示期待能夠再見到前隊友大谷翔平。

28歲的瓊斯自2020年從天使初登大聯盟，後續待過金鶯、釀酒人、洋基、老虎等大聯盟球隊，今年持續為老虎效力。而母親是韓國人的他接受南韓國家隊邀請參加今年的世界棒球經典賽。

今年春訓瓊斯尚未敲安，但他表示：「我度過了一個充實的春訓。今年因為有WBC，感覺氛圍明顯不同。雖然對於離開球隊多少有些擔心，但這真的讓人非常興奮。」

瓊斯透露，上屆賽事道奇工具人艾德曼（Tommy Edman）應邀加入南韓隊，成為他此次參賽的契機，去年南韓就跟瓊斯接觸，並在今年2月正式宣布瓊斯入陣。

瓊斯預計會在26日出發前往大阪並與球隊會合，預計會打2日對阪神、3日對歐力士的比賽，7日台韓大戰預計會有菊池雄星先發，瓊斯記得雙方曾交手過2次，兩人的對戰成績是5打數1安打，安打是他在洋基時期所敲的。

此外，瓊斯也表達自己想跟前隊友大谷翔平再會的渴望：「我聽說過很多關於日本的事，像是球場和環境都很棒。我想感受不同文化的棒球。日本隊是上屆冠軍，這次肯定是以連霸為目標。我很期待能再次見到天使時期的隊友翔平。」

