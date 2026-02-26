自由電子報
MLB》昔日洋基好手從日本回來就動刀！ 前道奇5.3億賠錢貨有望得利

2026/02/26 08:47

奧斯丁重返小熊後馬上就動右膝手術，預計將缺席數個月。（資料照，美聯社）奧斯丁重返小熊後馬上就動右膝手術，預計將缺席數個月。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在日職繳出不俗成績後重返小熊的前洋基好手奧斯丁（Tyler Austin），在今天傳出因為膝蓋動刀，將要缺席數個月。

34歲的奧斯丁於2010年美職選秀會獲洋基選進，生涯在大聯盟4年待過洋基、雙城、巨人、釀酒人，上次在大聯盟出賽是2019年，合計生涯209場出賽，累積33轟、打擊率0.219。奧斯丁在2020年轉戰日職，6年來都效力橫濱DeNA，曾在2024年以0.316打擊率摘中央聯盟打擊王。本季奧斯丁僅出賽65場，敲出11轟、28分打點，打擊率0.269，季後未獲得續留。

奧斯丁雖然在日職表現優異，但也時常因傷缺席，生涯在日本只有2年出賽場次過100場，更有2個賽季出賽不到40場，今天又傳出他因為動右膝蓋髕腱清創手術，需要較長的恢復期，得缺席不少時間。

《ESPN》指出，奧斯丁的受傷可能會讓前明星外野手康佛托（Michael Conforto）獲得更多機會，上季在道奇領1700萬美元（約5.3億新台幣）打超爛的他，日前獲得小熊一張小聯盟約力拚再起。此外，台裔好手龍（Jonathon Long）也有機會在奧斯丁受傷後得到擔任大聯盟一壘手的機會。

