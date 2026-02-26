NBA》熱火三王波許自曝「醒來滿身血」 感嘆：能活下來是奇蹟

波許。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前NBA邁阿密熱火隊傳奇球星、名人堂成員波許（Chris Bosh）近日在社群平台X上分享了一段令人心驚膽戰的經歷，波許透露，他日前在毫無預警的情況下遭遇嚴重的醫療突發狀況，不僅在家中昏倒，醒來時更是「滿身鮮血」，這次死裡逃生的經驗讓他對生命有了全新的體悟。

波許描述，當天他原本正準備與妻子外出約會：「我醒來時全身都是血，這一切發生得太快、太突然。上一秒我還在打理自己，下一秒我就倒在地板上了。」儘管波許並未具體說明病因，但他坦言自己目前仍處於康復階段，且外表可能因傷病而略有改變。

身為11次全明星球員，波許曾在熱火與詹姆斯（LeBron James）、魏德（DwyaneWade組成知名的「熱火三王」，協助熱火隊奪下兩座總冠軍。波許因血栓問題被迫在巔峰時期退休，如今再次面臨健康考驗，讓他更深刻地感受到生命的脆弱。他在影片當中語重心長地呼籲粉絲：「不要等待，想做什麼就立刻行動。無論是爭取升遷、參加選秀，或是去旅行，都不要猶豫，因為明天與意外，你永遠不知道哪一個先到。」

波許最後感性表示，能活著看見家人的每一天都是奇蹟。這次意外讓他重新審視人生的優先順序，未來將投入更多時間陪伴家人並致力於有意義的事務。

Some things change you overnight. I wrote about my experience. pic.twitter.com/d8tYNsnvx5 — Chris Bosh （@chrisbosh） February 25, 2026

