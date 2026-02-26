MLB》完成春訓首秀將征戰經典賽 海盜塞揚王牌：贏下冠軍是最重要的事

史基斯。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕匹茲堡海盜塞揚王牌史基斯（Paul Skenes）今天迎來春訓熱身賽首秀，也是他征戰世界棒球經典賽前的唯一一場比賽，談到即將到來的國際賽，他坦言贏下冠軍是最重要的事。

目前23歲、僅在大聯盟累積兩年球季的史基斯，在上個賽季持續帶給大家驚奇，總計32場出賽包含1場完投，187.2局送出多達216次三振，拿下10勝10敗的戰績，而1.97的防禦率、2.36的獨立防禦率（FIP）以及217的ERA+皆為全大聯盟最佳，季後榮獲國聯塞揚獎殊榮，MVP票選也排行第6。

海盜今天面對勇士，史基斯先發主投2.1局用了53球，其中27球為好球，被敲出1支安打失掉1分，雖然飆出4次三振但也送了4次保送，這預計也是他出戰經典賽前的唯一一場比賽。

談到即將到來的國際大賽，受到冬季奧運美國冰球隊奪金激勵的史基斯，直言贏下冠軍是最重要的事情，「我們是美國，我們必須向所有人展現我們的統治力，這就是我們要做的，而且這一定會很有趣。」

史基斯在去年季中就表達想參加經典賽的意願，最終也順利入選名單，但在近日的消息中指出他只會在本屆賽會先發2場，而去年在美聯也收下塞揚獎的老虎王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）更是只有1場的出賽。

此外今天史基斯登板的過程中，有4顆球一度被裁判認定為好球，但勇士經過電子好球帶挑戰後通通成功改判為壞球，其中1局下半對上歐森（Matt Olson）時，該顆「好球」經過挑戰後僅距離好球帶不到0.1英吋（2.45毫米），成為比賽中的小插曲。

