體育 籃球 NBA

NBA》想讓灌籃大賽、三分球大賽更好看！太陽老闆要發1.25億獎金

2026/02/26 09:41

本屆灌籃大賽冠軍強森。（資料照，法新社）本屆灌籃大賽冠軍強森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆NBA明星週灌籃大賽堪稱近年最糟糕的一屆，明年將擔任主辦球隊的太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）便打算透過發獎金的方式，來讓灌籃大賽與三分球大賽的星度增加。

今年灌籃大賽由熱火無名前鋒強森（Keshad Johnson）拿下，但本屆灌籃大賽不僅參加者星度低，內容也不盡理想。湖人海伊斯（Jaxson Hayes）甚至秀出一個在正式比賽中就看得到的快攻灌籃，最終本屆灌籃大賽在3連霸的麥克朗（Mac McClung）未繼續參賽的情況下，成為一場無趣的鬧劇。

今天根據《ESPN》報導，太陽老闆伊許比亞在《Pat McAfee Show》節目中表示：「讓我們找最棒的球員進來參加，讓這場賽事變得很酷。」而為了達成目標，伊許比亞提議為2027年灌籃大賽與三分球大賽的冠軍各提供100萬美元獎金，並另外捐贈100萬美元給兩項賽事的指定慈善機構，總共400萬美元（約新台幣1.25億）。

不過，這個構想可能會面臨一些官僚程序上的阻礙。聯盟與球員工會的官員告訴《ESPN》，這樣的獎金制度並不符合現有的獎勵金結構。消息人士指出，伊許比亞在提出這項提議前並未諮詢聯盟，但他非常有動力想方設法吸引更多球星參與這些賽事。

上一位以現役全明星身分奪下灌籃大賽冠軍的是2011年的葛里芬（Blake Griffin）。至於9次入選全明星賽的里拉德（Damian Lillard），則是在過去4年內拿下3座三分球大賽冠軍。

