MLB

MLB》延遲支付到2039年！美媒透露老虎雙星40億合約細節

2026/02/26 10:10

瓦德茲。（資料照，美聯社）瓦德茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕底特律老虎休賽季補強自由市場大咖左投瓦德茲（Framber Valdez），並迎回昔日「虎王」韋蘭德（Justin Verlander），今天《美聯社》透露，兩人的合約會延遲到2039年才支付完畢。

瓦德茲先前傳出以3年1.15億美元（約新台幣35.9億元）合約加盟，而43歲的三屆塞揚名投韋蘭德則獲得1年1300萬美元（約新台幣4.06億元）合約鳳還巢。

今天美聯社報導提到，韋蘭德的合約在今年只能拿到200萬美元，剩下的1100萬美元都採延遲付款，將會從2030年支付到2039年，每年給他110萬美元。

瓦德茲的合約中有2000萬美元是簽約金，而這筆簽約金也是從2030年的6月15日開始支付到2039年，每年200萬美元。本季瓦德茲的薪水為1750萬美元，2027年是3750萬美元，第三年有3500萬美元的球員選擇權，以及2029年4000萬美元的共同選擇權，買斷金則為500萬美元。

報導指出，瓦德茲的薪水中附有激勵條款，只要拿下塞揚獎，他可以獲得200萬美元，若是塞揚票選第2名則增加100萬美元，第三名則是50萬美元。若拿到世界大賽MVP的話會有200萬美元，美聯冠軍賽MVP則是100萬美元。

不過報導也提到，老虎這樣的延遲付款跟道奇相比可算是小巫見大巫，道奇自2028年到2047年共欠10位球員10.945億美元。

