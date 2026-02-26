MLB》大聯盟史上僅2人做到 水手重砲捕手談去年壯舉：今年不會刻意...

羅里。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上賽季展現恐怖火力的西雅圖水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh），在本周接受採訪時提及新球季的目標，並坦言不會刻意再度達成單季60支全壘打。

目前29歲的羅里，上個球季繳出爆炸般的表現，整年159場出賽狂敲60發全壘打傲視全大聯盟，125分打點進帳也是美聯最多，打擊三圍.247/.359/.589，wRC+161，季後MVP票選排名第2高，敗給也曾有單季60轟壯舉的洋基巨星「法官」賈吉（Aaron Judge），兩位都將代表美國征戰世界棒球經典賽。

請繼續往下閱讀...

昨天水手在春訓熱身賽對上白襪，擔任先發捕手打第2棒，4打數繳出雙安表現，其中在3局下半面對岡薩雷斯（Wikelman González）的外角變速球一棒扛出中外野，熱身賽首轟出爐。

羅里本周接受《Seattle Sports》訪問時，談到今年球季的方向，「我認為大家都在談論的肯定是60轟，但這不是我今年設定的目標。對我來說，我只想試著盡可能地保持穩定、試著做到我去年做的事。」

大聯盟史上只有7位選手曾達成單季敲出60支全壘打，其中兩位以重砲聞名的馬怪爾（Mark McGwire）與索沙（Sammy Sosa）在1998與1999年都達成60轟，成為唯二達成的球員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法