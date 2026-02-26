台鐵推經典賽新便當！ 「香滷豬棒腿」當主菜象徵強棒打擊

台鐵推出經典賽新便當。（台鐵公司提供）
〔記者吳亮儀／台北報導〕「2026世界棒球經典賽（World Baseball Classic）」將在3月初隆重登場，台鐵公司今天（26日）宣布，展現應援力，特別推出「全壘打便當」，便當嚴選帶有棒球意象的「應援食材」進行設計，讓民眾邊吃邊應援，一起為台灣選手加油。
便當菜色選用一頭豬只能取下兩支的腱子骨製成「香滷豬棒腿」，象徵「球棒」寓意「台灣打線強棒出擊」；扎實飽滿的「獅子頭」象徵「棒球」寓意「球球都進好球帶」；醬香濃郁的「滷豆包」象徵「棒球手套」寓意「長打都能接殺成功」；鹹香入味的「紅燒紅蘿蔔」象徵「全壘打」寓意「場場都能紅不讓」，另搭配兩道清脆爽口的季節時蔬。
「全壘打便當」每份售價188元，販售期間自3月2日至3月15日，於台鐵各車站台鐵便當相關據點限量販售，每日供應數量有限。歡迎民眾把握機會購買。＃
「全壘打便當」販售資訊》
台北餐旅分處（七堵）
販售日期：3月2日至3月15日
販售地點：松山夢工場、南港夢工場、台北夢工場，台鐵便當基隆店、七堵店、汐止店、樹林店、羅東店
販售時間：午餐時段，每日限量發售
售 價：188元/個
洽詢電話：02-24553561
台北餐旅分處（台北）
販售日期：3月2日至3月15日
販售地點：台鐵便當台北1~4號店、台鐵便當板橋店
販售時間：午餐時段，每日限量發售
售 價：188元/個
洽詢電話：02-23619309
台中餐旅分處
販售日期：3月2日至3月15日
販售地點：台鐵便當新竹店、台中店、彰化店、台中高鐵店
販售時間：午餐時段，每日限量發售
售 價：188元/個
洽詢電話：04-22224683
高雄餐旅分處
販售日期：3月2日至3月15日
販售地點：高雄東側店、新左營販賣店、左營高鐵販賣店、台南販賣店
販售時間：午餐時段，每日限量發售
售 價：188元/個
洽詢電話：07-2358765
花蓮餐旅分處
販售日期：115年3月2日至3月15日
販售地點：花蓮夢工場
販售時間：午餐時段，每日限量發售
售 價：188元/個
洽詢電話：03-8339328
花蓮餐旅分處（台東）
販售日期：3月2日至3月15日
販售地點：台東夢工場
販售時間：午餐時段，每日限量發售
售 價：188元/個
洽詢電話：08-9235705
