體育 2026WBC 最新報導

台鐵推經典賽新便當！ 「香滷豬棒腿」當主菜象徵強棒打擊

2026/02/26 10:31

台鐵推出經典賽新便當。（台鐵公司提供）台鐵推出經典賽新便當。（台鐵公司提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕「2026世界棒球經典賽（World Baseball Classic）」將在3月初隆重登場，台鐵公司今天（26日）宣布，展現應援力，特別推出「全壘打便當」，便當嚴選帶有棒球意象的「應援食材」進行設計，讓民眾邊吃邊應援，一起為台灣選手加油。

便當菜色選用一頭豬只能取下兩支的腱子骨製成「香滷豬棒腿」，象徵「球棒」寓意「台灣打線強棒出擊」；扎實飽滿的「獅子頭」象徵「棒球」寓意「球球都進好球帶」；醬香濃郁的「滷豆包」象徵「棒球手套」寓意「長打都能接殺成功」；鹹香入味的「紅燒紅蘿蔔」象徵「全壘打」寓意「場場都能紅不讓」，另搭配兩道清脆爽口的季節時蔬。

「全壘打便當」每份售價188元，販售期間自3月2日至3月15日，於台鐵各車站台鐵便當相關據點限量販售，每日供應數量有限。歡迎民眾把握機會購買。＃

「全壘打便當」販售資訊》

台北餐旅分處（七堵）

販售日期：3月2日至3月15日

販售地點：松山夢工場、南港夢工場、台北夢工場，台鐵便當基隆店、七堵店、汐止店、樹林店、羅東店

販售時間：午餐時段，每日限量發售

售 價：188元/個

洽詢電話：02-24553561

台北餐旅分處（台北）

販售日期：3月2日至3月15日

販售地點：台鐵便當台北1~4號店、台鐵便當板橋店

販售時間：午餐時段，每日限量發售

售 價：188元/個

洽詢電話：02-23619309

台中餐旅分處

販售日期：3月2日至3月15日

販售地點：台鐵便當新竹店、台中店、彰化店、台中高鐵店

販售時間：午餐時段，每日限量發售

售 價：188元/個

洽詢電話：04-22224683

高雄餐旅分處

販售日期：3月2日至3月15日

販售地點：高雄東側店、新左營販賣店、左營高鐵販賣店、台南販賣店

販售時間：午餐時段，每日限量發售

售 價：188元/個

洽詢電話：07-2358765

花蓮餐旅分處

販售日期：115年3月2日至3月15日

販售地點：花蓮夢工場

販售時間：午餐時段，每日限量發售

售 價：188元/個

洽詢電話：03-8339328

花蓮餐旅分處（台東）

販售日期：3月2日至3月15日

販售地點：台東夢工場

販售時間：午餐時段，每日限量發售

售 價：188元/個

洽詢電話：08-9235705

台鐵推出經典賽新便當。（台鐵公司提供）

台鐵推出經典賽新便當。（台鐵公司提供）

