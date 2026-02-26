自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》菜鳥里查德砍21分 勇士全員得分痛宰灰熊

2026/02/26 11:03

勇士全員得分痛宰灰熊。（法新社）勇士全員得分痛宰灰熊。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客灰熊火力全開，全員都有得分紀錄，菜鳥里查德（Will Richard）繳出全隊最高21分，助隊以133：112痛宰灰熊。

勇士近期傷病問題嚴重，除了柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）掛免戰牌，新援波辛傑斯（Kristaps Porzingis）也因姿勢性心搏過速症候群（POTS），迄今僅打一場又休兵，這一場比賽D.格林（Draymond Green）、莫爾頓（De'Anthony Melton）也缺席，人手吃緊。

不過，灰熊陣容也不完整，包含一哥莫蘭特（Ja Morant）、卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）等人都在傷兵名單。

即便以殘陣出賽，勇士在上半場仍打出競爭力，團隊命中率達到55.3%，三分球命中率也將近5成，穆迪（Moses Moody）、里查德都拿下11分全隊最高，尤其在第2節打出40：22攻勢，半場結束已經取得74：53大幅領先。灰熊方面，傑克森（GG Jackson）進帳全隊最高14分。

易籃後，勇士趁著灰熊失誤較多，持續擴大領先，也把所有板凳球員出清，全員都有得分紀錄，穩穩收下勝利。

勇士今天團隊命中率達到53%，里查德拿下21分、6助攻，全隊最高，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）進帳19分、8籃板。值得一提的是，勇士39歲老將哈佛德（Al Horford）進帳攻下10分、7籃板，完成生涯1萬5000分里程碑。

灰熊方面，傑克森拿下24分、8籃板全場最高，傑洛米（Ty Jerome）22分次之。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中