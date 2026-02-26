NBA》菜鳥里查德砍21分 勇士全員得分痛宰灰熊

勇士全員得分痛宰灰熊。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客灰熊火力全開，全員都有得分紀錄，菜鳥里查德（Will Richard）繳出全隊最高21分，助隊以133：112痛宰灰熊。

勇士近期傷病問題嚴重，除了柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）掛免戰牌，新援波辛傑斯（Kristaps Porzingis）也因姿勢性心搏過速症候群（POTS），迄今僅打一場又休兵，這一場比賽D.格林（Draymond Green）、莫爾頓（De'Anthony Melton）也缺席，人手吃緊。

不過，灰熊陣容也不完整，包含一哥莫蘭特（Ja Morant）、卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）等人都在傷兵名單。

即便以殘陣出賽，勇士在上半場仍打出競爭力，團隊命中率達到55.3%，三分球命中率也將近5成，穆迪（Moses Moody）、里查德都拿下11分全隊最高，尤其在第2節打出40：22攻勢，半場結束已經取得74：53大幅領先。灰熊方面，傑克森（GG Jackson）進帳全隊最高14分。

易籃後，勇士趁著灰熊失誤較多，持續擴大領先，也把所有板凳球員出清，全員都有得分紀錄，穩穩收下勝利。

勇士今天團隊命中率達到53%，里查德拿下21分、6助攻，全隊最高，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）進帳19分、8籃板。值得一提的是，勇士39歲老將哈佛德（Al Horford）進帳攻下10分、7籃板，完成生涯1萬5000分里程碑。

灰熊方面，傑克森拿下24分、8籃板全場最高，傑洛米（Ty Jerome）22分次之。

