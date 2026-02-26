MLB》創生涯最快球速！洋基用4人換來的火球男超猛 3.2局無失分飆5K

維瑟斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕休季轉戰洋基的26歲火球左投維瑟斯（Ryan Weathers），今天迎來春訓初登板，面對國民先發3.2局無失分猛飆5K，還催出生涯最快球速，表現亮眼。

洋基先前送出4位小聯盟球員，包括路易斯（Dillon Lewis）、瓊斯（Brendan Jones）、賈索（Dylan Jasso）以及馬修斯（Juan Matheus），跟馬林魚換來維瑟斯，補強先發輪值。

維瑟斯今天穿上條紋球衣首秀大殺四方，前3局讓對手變相9上9下。第4局續投，連續解決2人後，被換下場休息，結束今天投球工作。

維瑟斯主投3.2局用了49球，只被敲1安，沒有失分，送出5次三振，摘下勝投，終場洋基7：0完封國民。

值得一提的是，維瑟斯此戰還飆出99.8英哩（約160.6公里）火球，創下生涯最快球速。

Ryan Weathers first start as a Yankee:



3.2 IP

5 K

12 Whiffs

52% Whiff rate



Fastball topped out at 99.8 MPH, his career-high.pic.twitter.com/R5XzLixNHz — Underdog MLB （@UnderdogMLB） February 26, 2026

