NBA》龍頭對決！坎寧安29分、13助攻 活塞打敗沒有SGA的雷霆

坎寧安（左）率領活塞擊敗雷霆。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕活塞今在主場迎戰雷霆，上演本季首場龍頭對決，「東霸天」在坎寧安（Cade Cunningham）29分、13助攻領軍下，以124：116打敗非完全體的衛冕軍，避免2連敗，也終止雷霆近期3連勝。

雷霆當家MVP吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）連續9場缺陣，中鋒霍倫格姆（Chet Holmgren）也高掛免戰牌，前戰不敵馬刺的活塞首節防守還沒進入狀況，被雷霆打出34：22攻勢，第二節才逐漸回神，加上杜蘭（Jalen Duren）在籃下逞威，以一波36：18反擊，活塞帶著58：52優勢進入下半場，杜蘭拿下全場最高18分，雷霆以J.威廉斯（Jaylin Williams）16分最佳。

活塞易籃後靠坎寧安穿針引線擴大分差，以94：80領先進入決勝節，末節J.威廉斯在外圍開火率衛冕軍緊咬比分，威金斯（Aaron Wiggins）的三分彈以及J.威廉斯的2罰俱中，幫助雷霆在最後5分鐘追到105：108。坎寧安與杜蘭隨後接連得手幫助活塞止血，倒數29秒坎寧安再助攻杜蘭暴扣，助隊維持6分領先，接著坎寧安2罰俱中，活塞驚險捍衛主場。

杜蘭17投12中攻下29分、15籃板，坎寧安29分、13助攻，但也出現8次失誤，羅賓森（Duncan Robinson）外線9投3中挹注16分，湯普森（Ausar Thompson）11分、7助攻。

J.威廉斯今攻下30分、11籃板，華勒斯（Cason Wallace）斬獲23分，威金斯和麥肯（Jared McCain）各拿20分。

