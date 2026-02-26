MLB》原定開幕戰對上道奇打頭陣 響尾蛇先發受傷無緣開季

凱利。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）的消息指出，原定要在開幕戰先發對上道奇的亞利桑那響尾蛇投手凱利（Merrill Kelly）因肋間神經發炎將無法趕上開季。

大聯盟官網撰文指出，凱利在美國時間上周六因左側中背部緊繃，無法進行實戰投打練習，並經過至少一次的核磁共振與電腦斷層檢查後，球團才確認並正式宣布傷勢。

凱利今天進行傳接球，也是他受傷之後的首次丟球，雖然並無一開始般疼痛，但輕微的傳接球與實際站上投手丘仍有不小差距，「從結構上看，我們檢查了脊椎、肋骨、肌肉、肌腱，把能背部能檢查的全部都看過一遍了，雖然結果是好的，背部仍然能感覺到一些異常，所以我們正在竭盡全力，不放過任何線索，看看能不能找到原因。」

對於因傷而不得不放棄此次機會，凱利坦言這樣的結果非常失望，「我認為這是我唯一一次可以在開幕戰丟球的機會，但傷勢也是棒球的一部分，而且目前我真正在乎的是我什麼時候能再丟球，並把自己準備好隨時為球隊貢獻，不管是開幕戰還是球季的最後一場比賽，只要我能回到場上，一切都無所謂。」

凱利目前仍無回歸的時間表、確定無法在首場比賽登板後，輪值內仍有加倫（Zac Gallen）、尼爾森（Ryne Nelson）、羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）、普法特（Brandon Pfaadt）以及索羅卡（Michael Soroka）可供選擇，響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）說：「我們還有其他5位人選，我們會再仔細觀察一下。現在都屬於開放競爭的狀態。」

目前37歲的凱利去年在響尾蛇開季，在交易大限前被送往遊騎兵，球季結束投身自由市場後又被響尾蛇簽回，上賽季總計在兩隊出賽32場，184局投球送出167次三振，戰績12勝9敗，防禦率3.52，ERA+117。

