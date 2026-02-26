自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》原定開幕戰對上道奇打頭陣 響尾蛇先發受傷無緣開季

2026/02/26 11:55

凱利。（資料照，法新社）凱利。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）的消息指出，原定要在開幕戰先發對上道奇的亞利桑那響尾蛇投手凱利（Merrill Kelly）因肋間神經發炎將無法趕上開季。

大聯盟官網撰文指出，凱利在美國時間上周六因左側中背部緊繃，無法進行實戰投打練習，並經過至少一次的核磁共振與電腦斷層檢查後，球團才確認並正式宣布傷勢。

凱利今天進行傳接球，也是他受傷之後的首次丟球，雖然並無一開始般疼痛，但輕微的傳接球與實際站上投手丘仍有不小差距，「從結構上看，我們檢查了脊椎、肋骨、肌肉、肌腱，把能背部能檢查的全部都看過一遍了，雖然結果是好的，背部仍然能感覺到一些異常，所以我們正在竭盡全力，不放過任何線索，看看能不能找到原因。」

對於因傷而不得不放棄此次機會，凱利坦言這樣的結果非常失望，「我認為這是我唯一一次可以在開幕戰丟球的機會，但傷勢也是棒球的一部分，而且目前我真正在乎的是我什麼時候能再丟球，並把自己準備好隨時為球隊貢獻，不管是開幕戰還是球季的最後一場比賽，只要我能回到場上，一切都無所謂。」

凱利目前仍無回歸的時間表、確定無法在首場比賽登板後，輪值內仍有加倫（Zac Gallen）、尼爾森（Ryne Nelson）、羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）、普法特（Brandon Pfaadt）以及索羅卡（Michael Soroka）可供選擇，響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）說：「我們還有其他5位人選，我們會再仔細觀察一下。現在都屬於開放競爭的狀態。」

目前37歲的凱利去年在響尾蛇開季，在交易大限前被送往遊騎兵，球季結束投身自由市場後又被響尾蛇簽回，上賽季總計在兩隊出賽32場，184局投球送出167次三振，戰績12勝9敗，防禦率3.52，ERA+117。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中