NBA》溫班亞瑪手感不佳 馬刺照樣締造10年來首度10連勝

溫班亞瑪。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今日手感不佳，不過他和福克斯（De'Aaron Fox）在第4節聯手斬獲14分，攜手帶領馬刺以110：107逆轉暴龍，自2016年再度取得10連勝，且目前僅落後雷霆2場勝差，有機會挑戰登上西部龍頭寶座。

溫班亞瑪此仗手感並不理想，上半場得分還都是靠罰球拿到，不過他在第4節才命中全場第1顆三分球，他此仗以12投3中，拿下12分、8籃板、3助攻和5阻攻，他末節貢獻6分，以及最後44秒賞暴龍中鋒博爾特（Jakob Poeltl）一記火鍋，依舊相當重要。

請繼續往下閱讀...

福克斯攻下20分，當中有8分在末節斬獲，也是黑衫軍能克服前3節最多雙位數落後，最終打出32：17逆轉秀的功臣。另外，瓦賽爾（Devin Vassell）進帳全隊最高21分，替補出發的哈波（Dylan Harper）挹注15分，同樣對贏球有功。

馬刺在2016年曾經拉出13連勝，如今由溫班亞瑪領軍的黑衫軍等了10年再度出現雙位數連勝，馬刺下役將對陣東部弱旅籃網，有機會繼續堆高連勝紀錄，目前戰績42勝16敗落後45勝15敗的雷霆剩2場勝差。

暴龍方面，英葛蘭（Brandon Ingram）20分、11籃板，奎克利（Immanuel Quickley）也進帳20分，可惜球隊在第4節進攻大當機，投籃命中率僅23.6％，無緣在守住主場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法