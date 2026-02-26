經典賽》運動部補助逾6900萬 成台灣隊堅強後盾

本屆經典賽台灣隊投手群由王建民及林岳平兩位12強賽冠軍教練帶領，期盼再創佳績。（資料照，運動部提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕備受矚目的2026年第6屆世界棒球經典賽將於3月5日開打，台灣隊自2月19日展開第2階段訓練，陸續與韓職培證英雄隊、日職軟體銀行鷹隊及日本火腿隊於台北大巨蛋進行熱身賽，以強化選手適應比賽強度與節奏，期許在經典賽開賽前將團隊狀況調整至高峰。

運動部推動「一級賽事國家隊培訓精進計畫」，並於非賽事期間建立一級賽事國家隊常設選訓與情蒐機制，遴選培訓隊80名觀察名單，長期追蹤國內外球員狀況，並組成專責情蒐團隊，持續蒐集主要競爭國家隊資訊，透過科學化數據分析與影像系統輔助，強化教練團遴選依據。同時於非賽事期間辦理短期密集培訓與國際交流賽事，以賽代訓培養默契與競技強度，全面提升國家隊籌組效率與整體競爭力。透過長期、穩定且系統化的資源整合，台灣於2024年世界棒球12強賽勇奪冠軍，展現政策推動成效。

請繼續往下閱讀...

運動部在這次經典賽運動部依舊全力支援，延續過往的補助項目，陸續核定補助情蒐計畫1600萬元、組訓計畫4550萬元及保險費757萬1236元，合計6907萬1236元。

運動部表示，為全面強化國家隊備戰能量，已啟動系統化情蒐機制，補助職棒聯盟編制20人以上情蒐團隊，自114年4月起於國內持續情蒐各國職業聯賽，並赴日本及南韓情蒐預賽同組隊伍，追蹤各參賽國選手動態與競技數據，結合專業運動科學分析與影像標籤技術，建立完整對手資料庫與戰術分析報告。賽事期間情蒐團隊亦將全程隨隊進行情蒐，隨時提供教練團及選手即時資訊，以利戰術決策與臨場應變，讓國家隊以最充分準備迎戰世界強權。

組訓計畫方面，補助職棒聯盟編制40人以上行政後勤醫療團隊，包含醫師、運動心理教練、營養師、訓練員及防護員等，同時在教練費、選手零用金、工作人員費及國內外膳食費等，皆專案核定提高補助基準，另考量本屆賽會於日本及美國舉辦，運動部增額補助代表隊餐費，由職棒聯盟於賽會期間額外安排提供符合代表隊飲食習慣及適合運動員營養的客製化餐點，讓選手全心投入訓練及參賽。

保險費方面，運動部全額補助代表隊選手、教練及所有行政後勤醫療團隊各項旅平險、意外險及失能險，讓選手能放心且無後顧之憂地投入訓練及參賽。

本屆經典賽是運動部成立後迎來的首場國際棒球一級賽事，也是台灣在2024年世界棒球12強賽獲得冠軍後的首場一級賽事，相信在選手們的奮力表現以及球迷的支持打氣下，能延續12強奪冠氣勢，團結一心、全力爭取最佳表現，為國人帶來感動與驕傲，也讓世界看見台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法