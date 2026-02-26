NBA》團隊7人得分上雙 沒有字母哥的公鹿險勝少雙星的騎士

公鹿全隊7人得分上雙，其中波特砍下全隊最高20分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰騎士的公鹿，靠著團隊多達7人得分上雙，以118：116險勝少了「大鬍子」哈登（James Harden）以及一哥米契爾（Donovan Mitchell）的騎士，近6場奪下第5勝，

騎士在今天賽前傳出哈登右手拇指骨折的傷勢，再加上米契爾右側腹股溝拉傷未能出賽，莫布利（Evan Mobley）也高掛免戰牌；公鹿則是當家球星亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）持續因傷缺席。

請繼續往下閱讀...

雖然雙星缺陣導致戰力有所影響，但艾倫（Jarrett Allen）與施洛德（Dennis Schröder）在上半場率先站出來幫助騎士拿分，不過公鹿也在格林（AJ Green）帶領下，9名上場球員皆有分數進帳，讓騎士僅只有1分領先。

易籃後公鹿率先發起攻勢，在第3節先是10投9中包括6記三分，讓球隊一度有12分的領先優勢，不過手感迅速冷卻，讓騎士在該節結束前因施洛德的切入上籃，再度要回1分領先。

進入決勝節，兩隊戰況十分膠著，分數差距最多只有5分，在比賽時間剩下36秒時，施洛德的跳投先是幫助騎士扳平比數，不過公鹿也在20秒時回敬兩分跳投要回領先，在比賽結束前拿到最後球權的騎士，一開始施洛德切入上籃未果，讓艾倫拿到籃板出手投進，但最終經過重播輔助認定艾倫出手前時間已經到點，因此進球不算，使得公鹿驚險拿下比賽勝利。

公鹿本場多達7人得分上雙，其中波特（Kevin Porter Jr.）砍下全隊最高20分，羅林斯（Ryan Rollins）緊隨其後拿下18分；騎士部分，艾倫攻下全場最高的27分外帶11籃板，施洛德也有26分進帳。

WILD ENDING IN MILWAUKEE



Kevin Porter Jr. gives the Bucks the lead with 20.2 left, and the buzzer sounds JUST before Jarrett Allen's game-tying attempt. pic.twitter.com/MOWyJLi5Wf — NBA （@NBA） February 26, 2026

