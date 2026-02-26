自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》28日就要打練習賽 古巴抗議美國拒發8名團隊成員簽證！

2026/02/26 13:14

古巴傳奇投手拉索。（資料照，路透）古巴傳奇投手拉索。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕古巴棒球與壘球聯合會（FCBS）今日發出聲明表示，美國政府拒絕替參加第六屆世界棒球經典賽的代表團中8名成員發放簽證，包含FCBS主席帕多（Juan Reinaldo Pérez Pardo）、秘書長穆諾茲（Carlos del Pino Muñoz），以及投手教練、古巴傳奇投手拉索（Pedro Luis Lazo）。

聲明指出，在提交申請一個多月後，美國的回應背棄了申請的合理依據、體育的基本準則以及主辦國的承諾，直言援引該國《移民與國籍法》第 243 （d） 條作為理由，是對體育本質的不尊重。所謂「古巴在移民事務上不與美國合作」的說法是不實的，同時強烈譴責：「此決定違反了運動的基本原則與大會宗旨，這將使古巴隊與其他隊伍相比處於極大的劣勢。」並表示正研議後續對策，會適時對外公布。

目前參賽球員的簽證已全數核發，球隊預計將於28日抵達美國亞利桑那州進行練習賽。

古巴此次被分在A組，與巴拿馬、波多黎各、哥倫比亞、加拿大同組，比賽地點在波多黎各的席然畢松球場（Hiram Bithorn Stadium），5隊將爭奪2張前進複賽的門票。

