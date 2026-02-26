獲頒一等景星勳章 王貞治盼台日前進經典賽美國決戰

總統賴清德今天頒授一等景星勳章給「世界全壘打王」王貞治。（中央社）

〔中央社〕總統賴清德今天頒授一等景星勳章給「世界全壘打王」王貞治。總統說，王貞治868支全壘打締造世界紀錄，不僅是日本與台灣共同的驕傲，更以一生懸命的精神感動世人。王貞治期盼，這屆世界棒球經典賽（WBC）台日攜手挺進美國決戰，讓亞洲棒球再創高峰。

賴總統上午在總統府秘書長潘孟安、行政院長卓榮泰、運動部長李洋陪同下，頒授旅日棒球名將王貞治一等景星勳章。總統致詞表示，「世界全壘打王」、OH桑王貞治是全世界家喻戶曉的棒球英雄，一生懸命、一球入魂獨創的「一本足打法」，創下868支全壘打的世界紀錄，激勵了日本、台灣與全世界球迷的心。

他說，令人感動的是，王貞治既為日本的野球奮鬥，也為台灣的棒球運動奮鬥，不管是球員、球隊監督或者是球團的會長，數十年來都沒有改變。從1960年開始，王貞治便常常回到台灣教選手打球，1990年王貞治到台灣見證職棒元年開幕戰，從此之後，積極推動日本跟台灣職業棒球運動的交流，2023年更在台北大巨蛋投下歷史性的一球。現在棒球經典賽即將開打，又不辭辛勞來到台灣，為日本隊也為台灣隊加油。

總統說，去年11月OH桑得到日本天皇親自頒授「文化勳章」，今天他代表台灣人民頒授「一等景星勳章」。兩國的最高榮譽輝映王貞治「世界全壘打王」，是日本跟台灣共同的驕傲。

總統表示，身為球迷能夠為偶像授予勳章，深感榮幸。世界棒球經典賽即將開打，感謝日本國家代表隊對上台灣國家代表隊的時候，將派出山本由伸這位最好的投手，這是日本國家代表隊對台灣國家代表隊的敬重。山本由伸在去年的美國世界大賽，以3勝的榮譽協助美國洛杉磯道奇隊贏得世界棒球大賽，是一位令人欽佩的選手，台灣隊一定會全力以赴，這場球賽也必然精采可期。

王貞治致詞表示，聽到總統令人感動的話語與勉勵，深感榮幸。不知道為什麼從小就遇到了棒球，藉由棒球遇到非常多珍貴的友人，也非常幸運打入甲子園的賽事。雖然說他人生只有棒球，但似乎獲得除了棒球以外更多的人生成績，也跟著棒球一起走到了這個歲數。

王貞治由衷感謝總統頒授的殊榮、勳章。他說，已經感動到不知如何回應，但打從心裡非常感謝與開心自己選擇了棒球，看了這麼多年來的台灣棒球，他認為今年WBC台灣的出賽隊伍，是史上最強的隊伍。

王貞治表示，多年來，每一次的WBC都深切期盼可以與台灣隊一同攜手前進美國的決戰，很可惜過去並未實現，但這一次他相信台灣隊與日本隊絕對可以一起攜手前進美國決賽，這是非常確定的。

他期待台灣的棒球能夠再往更高階、更高規模的國際賽事努力，也與日本攜手，藉由總統的力量讓亞洲棒球更熱鬧、更上一層樓。

