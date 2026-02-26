經典賽》WBC台日大戰 南投市封街直播加油

南投市長張嘉哲臉書號召球迷3月6日到三和三路看直播，為經典賽台日大戰的台灣隊加油。（圖擷自張嘉哲臉書）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕WBC經典棒球賽的台日大戰，全台球迷關注，南投市公所和埔里鎮公所號召南投球迷一起為台灣隊加油，南投市3月6日下午5點起在南投高商前的三和三路封街直播；埔里鎮則在埔里鎮立綜合球場架設大螢幕直播比賽，南投市現場打卡還發送拉拉棒、50元攤商折價券，想感受眾人觀戰、齊聲吶喊的氣氛，屆時可到場一起加油。

WBC棒球經典賽開打倒數計時，繼日月潭風管處宣布在日月潭伊達紹邵碼頭架設大螢幕直播後，南投市公所和埔里鎮公所也公布3月6日晚間的台日夢幻大戰現場直播。

南投市公所表示，封街路段是南投市三和三路，即南投高商前的T字路口，3月6日下午5點就開始封街，球迷到場後可以現場打卡，將會送拉拉棒和50元攤商折價券，名額只有200名，5點半開始發放，6點即開始直播球賽。

埔里鎮的台日大戰直播地點在室內的埔里鎮立綜合球場，鎮長廖志城在臉書公布訊息，歡迎鎮民全家一起到場為台灣隊加油，直播也是從晚間6點開始。

南投市長張嘉哲也在臉書號召市民球迷，把時間空出來，把嗓子準備好，現場一起集氣一起吶喊，為台灣隊高聲加油，享受熱情熱血的夜晚。

南投市的球迷反應很熱烈，分享貼文的很多，也有不少人希望其他台灣隊出賽的場次，公所也能現場直播；也有人建議可改到縣立體育場廣場，可以容納更多人。

經典棒球賽台日大戰，南投市公所在南投市三和三路封街直播球賽。（圖擷自張嘉哲臉書）

