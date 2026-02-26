體壇第一人！王貞治獲頒「一等景星勳章」 締造台日「三冠勳章」史前紀錄

賴總統頒授旅日棒球名將王貞治「一等景星勳章」，表彰其卓越棒球成就及推動台日棒球發展與交流的貢獻，是台日兩國共同的驕傲。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕 「世界的全壘打王」王貞治先生此次來台，除了觀摩福岡軟銀鷹與WBC台灣代表隊交流賽，也進入總統府接受賴清德總統親自頒授「一等景星勳章」，讓王貞治成為台灣歷史上「第一位」獲頒一等景星勳章的體育選手，王也達成史無前例的台日「三冠勳章」成就。

王貞治在台日兩國創下多項「第一」，在日本，他於1977年締造全壘打世界紀錄時，獲頒首屆「國民榮譽賞」，至今仍是唯一的非日籍得主 ；2025年11月，他再獲德仁天皇親頒代表文化最高殊榮的「文化勳章」。過去台灣體育界僅有「亞洲鐵人」楊傳廣、「飛躍的羚羊」紀政與「棒球教父」曾紀恩4人曾獲二等景星勳章 ；此次獲頒一等景星勳章，讓王貞治達成了史無前例的台日「三冠勳章」成就。

這份無上的榮耀，來自於王貞治先生與台灣深厚的情感羈絆。1965年，剛創下單季55轟紀錄的王貞治首度訪台，掀起全台狂熱 ；1999年台灣發生921大地震時，同年12月王親自來台參與賑災，透過義賣及捐款協助災後重建，展現跨越海洋的人道關懷。一甲子以來，王每個生涯階段都把台灣放在心上，無疑是台日之間最無可取代的友好橋樑。

