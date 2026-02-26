王貞治看好WBC台灣隊「歷來最強」：有實力與日本隊攜手挺進美國決賽

旅日棒球名將王貞治今接受賴總統頒授「一等景星勳章」時表示，他對台灣出征世界棒球經典賽（WBC）的陣容深具信心，是歷來最堅強的一支隊伍。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕旅日棒球名將王貞治今接受賴總統頒授「一等景星勳章」時表示，他對台灣出征世界棒球經典賽（WBC）的陣容深具信心，是歷來最堅強的一支隊伍，絕對有實力跟日本隊攜手挺進美國決戰舞台，也期盼台日攜手推動亞洲棒球邁向更高峰。

王貞治說，從總統手中接下勳章，內心十分感動與榮幸，也更加確信自己當初選擇棒球是正確的決定，他因為從小接觸棒球，也藉由棒球結識許多珍貴友人，甚至有幸站上甲子園這樣的賽事舞台。雖然人生看似只有棒球，卻獲得棒球以外更多的人生成就，並一路走到現在。

請繼續往下閱讀...

王貞治表示，他長期關注台灣棒球的發展，對今年台灣出征世界棒球經典賽的陣容深具信心，認為是歷來最堅強的一支隊伍。過去每一屆WBC，他都期盼能與台灣隊一同攜手挺進美國決戰舞台，雖然過往尚未實現，但相信這次台灣隊絕對有實力與日本隊攜手前進美國。

王貞治指出，日本隊將全力以赴，期盼台日兩隊共同晉級決賽，從總統的談話中感受到對棒球的熱愛，讓他備感欣喜，期盼未來台灣棒球能持續朝更高層級、更高規模程度努力並與日本持續合作，也希望在總統支持下，雙方能攜手推動亞洲棒球邁向更高峰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法