世界盃資格賽》台灣隊雖2連敗仍不容小覷 韓媒點名最棘手球員

〔記者盧養宣／綜合報導〕2027世界盃男籃亞洲區資格賽首輪第2階段今在新莊體育館開打，台灣隊將迎戰上一階段2連勝的勁敵南韓，南韓媒體指出，台灣隊雖然陣容不完整，不過仍有不少好手，並點出歸化長人高柏鎧會是讓南韓隊最棘手的球員。

南韓隊在此階段易帥，拉脫維亞籍總教練馬祖爾茲成為南韓國家隊史上首位外籍教頭，且名單一共出現6人異動，不過仍有李賢重、李政炫等名將坐鎮，《MK體育》點出，南韓隊在長人河潤基、李元錫缺陣，又沒有歸化球員下，高柏鎧可能成為最難對付的球員。

報導提到，台灣隊此次也不是完整陣容，阿巴西因傷退出，「賀家兄弟」賀丹、賀博也未返台效力，另外包括CBA的林秉聖也未進入名單，「不過台灣隊仍不容小覷，CBA的陳盈駿、林庭謙與劉錚都是重點防範對象。」報導也點名桃園領航猿一哥盧峻翔，指出他在上階段的表現僅次高柏鎧，是一旦手感火燙就可能單場得分爆發的球員，加上射手馬建豪回歸，讓台灣隊的外線能力同樣具備威脅。

不過韓媒認為，對南韓隊而言最棘手的仍是歸化長人高柏鎧，提到他在上階段第二戰面對日本貢獻16分、17籃板，讓日本隊霍金森、渡邊雄太吃足苦頭，「他雖然不是擁有出色速度的全能內線，難以成為決定兩邊差距的關鍵球員，但在河潤基、李元錫缺陣下，禁區要面對這樣的長人仍可能陷入苦戰，這是馬祖爾茲與內線球員必須克服的課題。」

