自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

WBC台日大戰前夕！ 賴總統授勳王貞治 感謝日本派山本由伸戰台灣

2026/02/26 14:30

賴清德總統今天頒授「世界的全壘打王」王貞治「一等景星勳章」，表彰王貞治既為日本野球奮鬥，也為台灣棒球運動奮鬥，並積極推動台日職棒交流。（總統府提供）賴清德總統今天頒授「世界的全壘打王」王貞治「一等景星勳章」，表彰王貞治既為日本野球奮鬥，也為台灣棒球運動奮鬥，並積極推動台日職棒交流。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今天頒授「世界的全壘打王」王貞治「一等景星勳章」，表彰王貞治既為日本野球奮鬥，也為台灣棒球運動奮鬥，並積極推動台日職棒交流，是台日兩國共同的驕傲，身為球迷能為偶像授勳，深感榮幸。賴也感謝日本國家代表隊，派出山本由伸投手應戰台灣，展現對台灣代表隊的敬重。

賴總統致詞表示，世界全壘打王「OH桑」王貞治先生是家喻戶曉的棒球英雄。其「一生懸命」、「一球入魂」的精神、獨創的「一本足打法」，締造了868支全壘打的世界紀錄，激勵日本、台灣及全世界球迷的心。令人感動的是，王貞治既為日本野球奮鬥，也為台灣棒球運動奮鬥，無論擔任球員、球隊監督或球團會長，數十年來都沒有改變。

賴總統回顧，自1960年開始，王貞治便經常來台指導選手；1990年更親身見證中華職棒元年開幕戰，此後積極推動日本與台灣職業棒球運動的交流；2023年也為台北大巨蛋投下歷史性的第一球。今年的世界棒球經典賽即將開打，也再度不辭辛勞來台，為日本隊、也為台灣隊加油。

賴總統提到，在日本野球殿堂和台灣棒球名人堂都可見王貞治的英雄身影，顯示出對日本與台灣棒球的貢獻。去年11月王貞治榮獲日本天皇親自頒發 「文化勳章」，今天他則代表台灣人民授予「一等景星勳章」，兩國的最高榮譽輝映了「世界的全壘打王」王貞治，是日本與台灣共同的驕傲，身為球迷能為偶像授勳，深感榮幸。

談到即將登場的世界棒球經典賽，賴總統感謝日本國家代表隊在對戰台灣時，將派出去年協助道奇隊奪得美國職棒世界大賽冠軍的山本由伸投手應戰，展現對台灣國家代表隊的敬重。他強調，台灣隊一定會全力以赴，相信賽事必定精彩可期，也祝福台灣隊與日本隊都能拿出最好的表現，贏得最好的成績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中