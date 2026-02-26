王貞治合體賴總統重現「金雞獨立」 王：會在日本穿「Team Taiwan」帽T

賴總統與王貞治、卓榮泰、潘孟安等人一同擺出「稻草人式」打擊姿勢，重現當年的經典傳奇。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今頒授「一等景星勳章」給旅日棒球名將、「世界全壘打王」王貞治，感謝其長年對台灣棒球的卓越貢獻。王貞治準備了親筆簽名球棒、畫仙板與福岡軟銀鷹隊外套給賴總統，兩人還一同擺出經典的「金雞獨立」打法姿勢，氣氛十分熱絡；王也允諾，會穿著總統致贈的Team Taiwan帽TEE，在日本宣傳台灣。

適逢WBC經典賽即將開打，賴總統特別準備過年期間走訪全台廟宇祈福時所穿的棗紅色「TEAM TAIWAN Ｘ 總統府聯名帽TEE」、寓意「金玉滿堂，富裕幸福」的台灣金魚茶包及台灣抱枕作為伴手禮，感謝王貞治長年對台灣棒球的貢獻，也祝福台灣隊取得佳績、台日攜手前進美國決賽。王貞治回應，未來要在日本穿上這件帽TEE，以此來宣傳台灣。

王貞治也回贈親筆簽名棒球、日本畫仙板與福岡軟銀鷹外套，讓賴清德興奮笑稱：「是不是要把我簽下來？」，隨後自謙地說：「我連啦啦隊都稱不上」。行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安也表示，從小就很景仰王貞治，潘還憶及國小加入棒球隊時，學習「稻草人式」打法，不是跌倒、重心不穩，不然就是被球打到，很不容易。

最後，賴總統與王貞治、卓榮泰、潘孟安等人一同擺出「稻草人式」打擊姿勢，重現當年的經典傳奇，現場氣氛十分熱絡。

王貞治準備了福岡軟銀鷹隊外套給賴總統。（總統府提供）

王貞治允諾，會穿著總統致贈的Team Taiwan帽TEE，在日本宣傳台灣。（總統府提供）

