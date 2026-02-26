經典賽》台灣隊熱身賽對戰韓職爐主未取勝 南韓主帥仍高度警戒：狀態非100％...

古林睿煬。（資料照，中職提供）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣隊日前在台北大巨蛋與韓職培證英雄進行閉門熱身賽，取得1和1敗的成績。對此，經典賽南韓隊總教練柳志炫仍是非常警戒台灣隊，受訪表示，在這個時間點，大家的狀態都不可能達到100％。

韓媒《OSEN》報導指出，本屆經典賽南韓與衛冕軍日本、台灣、澳洲及捷克同分在C組，外界預期日本隊將穩拿分組第一，剩下的一個晉級名額將由南韓、台灣、澳洲三方爭奪。雖然韓國曾在2023年敗給澳洲，但論整體戰力，外界普遍評價南韓仍略勝一籌。

內文提到，南韓最警戒的對手無疑是台灣，台灣隊在2024年世界棒球12強賽中首次擊敗日本奪冠，已躍升為國際舞台的強權，考慮到南韓自2015年首屆12強奪冠後便再無國際賽冠軍入帳，台灣的崛起絕不容小覷。特別是本屆經典賽台灣隊徵召了大批旅美、旅日名將與頂尖新秀，投手陣容極具競爭力。

不過台灣隊在對戰韓職球隊的熱身賽表現不佳，在台北大巨蛋與連續3年都是韓職爐主的培證英雄進行2場閉門熱身賽，首戰兩隊以2：2握手言和，第2場由培證英雄以7：2大勝。

對於台灣隊備戰的情況，南韓隊總教練柳志炫認為，無論哪位球員、哪個國家，在這個時間點的狀態都不會是百分之百，他再次強調必須警戒台灣隊，距離比賽大約還有兩週時間，如何在這段期間把狀態調整到最佳，才是最需要關注的事情。

