自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 Team Taiwan

經典賽》台灣隊熱身賽對戰韓職爐主未取勝 南韓主帥仍高度警戒：狀態非100％...

2026/02/26 16:09

古林睿煬。（資料照，中職提供）古林睿煬。（資料照，中職提供）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣隊日前在台北大巨蛋與韓職培證英雄進行閉門熱身賽，取得1和1敗的成績。對此，經典賽南韓隊總教練柳志炫仍是非常警戒台灣隊，受訪表示，在這個時間點，大家的狀態都不可能達到100％。

韓媒《OSEN》報導指出，本屆經典賽南韓與衛冕軍日本、台灣、澳洲及捷克同分在C組，外界預期日本隊將穩拿分組第一，剩下的一個晉級名額將由南韓、台灣、澳洲三方爭奪。雖然韓國曾在2023年敗給澳洲，但論整體戰力，外界普遍評價南韓仍略勝一籌。

內文提到，南韓最警戒的對手無疑是台灣，台灣隊在2024年世界棒球12強賽中首次擊敗日本奪冠，已躍升為國際舞台的強權，考慮到南韓自2015年首屆12強奪冠後便再無國際賽冠軍入帳，台灣的崛起絕不容小覷。特別是本屆經典賽台灣隊徵召了大批旅美、旅日名將與頂尖新秀，投手陣容極具競爭力。

不過台灣隊在對戰韓職球隊的熱身賽表現不佳，在台北大巨蛋與連續3年都是韓職爐主的培證英雄進行2場閉門熱身賽，首戰兩隊以2：2握手言和，第2場由培證英雄以7：2大勝。

對於台灣隊備戰的情況，南韓隊總教練柳志炫認為，無論哪位球員、哪個國家，在這個時間點的狀態都不會是百分之百，他再次強調必須警戒台灣隊，距離比賽大約還有兩週時間，如何在這段期間把狀態調整到最佳，才是最需要關注的事情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中