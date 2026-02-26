自由電子報
體育 棒球 Team Taiwan

中捷啟動經典賽應援活動 張育成簽名海報掀熱潮

2026/02/26 16:39

中捷啟動經典賽應援活動，張育成簽名海報掀熱潮！（記者廖耀東攝）中捷啟動經典賽應援活動，張育成簽名海報掀熱潮！（記者廖耀東攝）

〔記者廖耀東／台中報導〕兄弟球迷也爭搶「國防部長」張育成的簽名海報，是為哪樁？隨著2026年世界棒球經典賽即將開打，台中捷運公司今（26日）啟動「東京告『捷』，前進邁阿密！」應援活動，號召球迷搭捷運挺台灣隊，並推出張育成親筆簽名海報、簽名球等限量好禮，掀起話題。

中捷上午舉辦應援記者會，邀集上百名球迷到場共襄盛舉，在啦啦隊女孩短今、衣宸熱力演出下揭開序幕，炒熱氣氛。董事長顏邦傑、總經理朱來順與市府代表一同揮棒擊球，齊喊「東京告捷，前進邁阿密，中華隊加油」，展現城市力挺決心。

市政府站1樓同步打造「球場造型打卡區」，設有張育成與啦啦隊女孩等比例立牌、計分板、賽程表及「加油留言牆」，吸引不少民眾拍照打卡。顏邦傑也寫下祝福，邀市民為台灣隊集氣。

活動期間，全線列車進站音樂將播放中華隊應援曲〈就一起〉，各站跑馬燈即時更新賽況，讓通勤民眾隨時掌握戰況。2月27日至3月8日每天上午9時至10時，前50名憑當日搭乘證明並留言的球迷，可獲張育成簽名海報；打卡上傳臉書還可抽簽名球。直播日開賽前2小時搭捷運至市政府站出站者，也可領取限量「應援標語紋身貼紙」，參加市府前廣場直播派對並享市集優惠，邀全民為台灣隊吶喊助威。

