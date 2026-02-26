經典賽》南韓隊打爆三星獅！安賢民滿貫砲、金倒永背靠背開轟 主帥直呼：熟悉的他回來了

金倒永。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽南韓隊今天在沖繩與韓職三星獅進行熱身賽，陣中兩名強打安賢民和金倒永背靠背開轟，5局下單局豪取10分，終場以16：6大勝。總教練柳志炫直呼：「我們熟悉的金倒永回來了！」

經典賽南韓隊今天火力全開，5局下豪取10分擊潰三星獅，文賢彬和朴東原連續敲出帶有2分打點的二壘安打，將領先優勢擴大，安賢民之後更敲出滿貫砲，金倒永則是背靠背開轟。金倒永此役繳出3安猛打賞，進帳1分打點，另外跑回3分，表現十分亮眼。

談到第5局背靠背全壘打，南韓隊總教練柳志炫表示，像今天這樣比賽順利時，總教練就沒什麼好做的了，全隊士氣正在上升，會留意能否把這股氣勢延續到大阪與東京。

柳志炫賽後稱讚金倒永，在第三個打席敲出界外全壘打後，他好像找回了手感，之後成功掌握變化球敲出安打，柳志炫也特別叮嚀記者：「請一定要寫上『我們熟悉的金度永回來了』。」

聽聞總教練的稱讚後，金度永表示：「原本有自己的計畫，希望能更快把狀況拉上來，但計畫打亂後心裡變得有些急躁，所以還做了平常不太做的夜間訓練，也接受了很多人的幫助。幸好今天有好的結果，真的鬆了一口氣。。」

南韓隊先發投手蘇珩準主投3局失2分，鄭宇宙中繼3局被敲3安無失分。對於兩人的表現，柳志炫表示，蘇珩準有自己的比賽節奏，至於鄭宇宙，今天的表現比起20日初登板時要好上許多。

