運動部》全民運動更安心！運動設施規範設計手冊改版

運動部今日公布新版《運動設施規劃設計及施作常見缺失參考手冊》，運動部運動設施司許瑞蓁科長（左起）、蔡文娟司長、鄭世忠政務次長、臺灣體育運動管理學會周宇輝副理事長。（運動部提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕運動部今公布新版《運動設施規劃設計及施作常見缺失參考手冊》（下稱本手冊），針對國內運動場館在規劃設計及施工過程中常見的缺失進行系統性彙整與分析，內容涵蓋運動地坪、排水設計、照明配置、空調系統、觀眾席及安全防護等層面，除提供地方政府、學校及工程設計施工單位參考運用外，也有助於民眾了解運動場館興整建的專業，期能提升運動設施工程品質，確保設施安全、功能完善並兼顧耐用性，打造更友善的全民運動環境。

本手冊聚焦教學訓練及休閒運動設施之規劃設計及缺失說明，自2018年出版以來，廣受各界肯定與運用，隨著國內運動環境變遷與工程技術精進，本次改版除修訂設施規劃設計原則外，亦補充多項實務缺失案例與改善對策，內容更貼近工程現場需求，強調從源頭預防缺失、施工階段嚴格把關品質，協助各單位落實設施安全、功能與永續管理的目標。

運動部指出，隨著運動風氣興盛與設施數量日增，有聽聞或發現部分場館因設計不當或施工品質不佳，出現地坪不平、外牆滲水、龜裂、排水不良或照度不足等問題，不僅影響使用效能，亦可能造成安全疑慮，甚需拆除重新修建影響民眾運動權益。為協助各單位於規劃初期與施工階段即能事先預防問題發生，運動部委託社團法人臺灣體育運動管理學會蒐整全國實務案例，並邀集建築、土木、機電及運動設施領域專家歷時一年半共同研擬修訂完成，做為各單位興整建運動設施於規劃設計、監造施工及完工驗收階段的具體參考依據。

運動部已將手冊內容公開於運動部官方網站，供各界下載運用（https://www.sports.gov.tw/CP/2165）。未來亦將持續依據實務需求與新興技術進行檢討修訂，透過跨領域專業合作與制度化管理，全面提升我國運動設施建置與維護品質，推動全民共享安全、舒適與永續的運動環境。

針對競技運動設施，另有《運動設施規範及分級分類參考手冊》（https://www.sports.gov.tw/CP/2164）羅列42種運動種類之場館需求規範可參考運用。

