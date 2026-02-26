經典賽》鈴木誠也盼舉辦「大谷會」 本人翔平笑回：棒球比美食重要

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平今天現身名古屋巨蛋，正式向國家隊報到。大谷翔平與鈴木誠也一同出席記者會，大谷很期待與鈴木並肩作戰，但對於要幫他辦「大谷會」，他笑說：「首先，贏球才是最重要的，我們不是為了去吃美食才聚在一起的，是為了打棒球。」

大谷翔平今天正式向經典賽日本隊報到，今天沒有進行打擊練習，而是透過傳接球與室內打擊進行微調，並在練習後與芝加哥小熊隊的鈴木誠也共同出席了聯合記者會。大谷翔平在記者會上表示，已經跟大家打過招呼了，不過應該還有沒碰到面的人，希望明天起能邊打招呼邊與大家建立更好的溝通。對於自己的身體和調整狀況，大谷坦言，身體狀態很好，雖然現在還有一點時差，頭腦感覺稍微有點恍惚，但整體是非常健康的狀態，今年的春訓也過得很順利，目前狀態非常不錯。

大谷翔平也透露，日本隊監督井端弘和將調整方式都交給自己決定，所以他會自由調整，目標是以最佳狀態投入比賽。對於披上國家隊戰袍的想法？，大谷坦言，和上屆一樣，壓力一定很大，但只要包括熱身賽在內能以良好狀態出賽，他們有足夠的能力去爭冠，所以會全力以赴。

鈴木誠也期待舉辦誓師大會，大谷笑說：「首先最重要的是贏球，我們不是去吃美食的，而是去打棒球的，所以應該先專注在比賽上。」談到本屆將與鈴木誠也在國家隊並肩作戰，大谷翔平表示，他們從年輕時就在日本隊打球，上屆原本有機會一起出賽，但最後沒能如願。這次希望兩人都能以健康狀態迎接比賽，非常期待。

