體育 2026WBC 最新報導

台日交流賽》扛台灣隊4棒重任 林安可老實說

2026/02/26 18:49

林安可。（記者王藝菘攝）林安可。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕去年球季結束林安可從統一獅轉戰日職西武獅，西武春訓告一段落後，昨天林安可抵台，今天台日交流賽台灣隊對軟銀鷹他扛4棒、守右外野，經典賽下週四開打，他表示，把自己準備好，以團隊目標為主，只要自己能做出貢獻都是好事。

由於台美混血戰將「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long）因傷退賽，經典賽林安可有機會扛台灣隊4棒重任，他說，「打哪一棒對我來講都沒差，做好準備應對投手，哪一棒對我來說沒有很重要，重點是我跟投手的應對，不是我打第幾棒。」

打4棒會有壓力嗎？林安可強調，「我覺得不會啦，反正就是棒次嘛，1到9棒都會打到，做好自己該做的事情，西武教練跟我說加油，不要受傷。」

今年春訓期間林安可因背部緊繃短暫停止訓練，他透露，還在調整中，今天是個人第2場對外比賽，靠比賽去調整，背部方面有休息幾天，現在都還OK。

旅外第一年春訓，林安可說，今年第一年去習慣球隊運作、風格、訓練，是這一趟春訓比較有收穫的地方，有愈來愈適應，畢竟不同文化和球隊，自己要去適應。

從西武回到台灣隊，林安可說，「從西武回來，這裡讓我很自在，畢竟是同樣的語言，熟悉的隊友，相處起來很舒服，在西武可能就是每一樣東西對我來講都是新的東西，比較不自在一點，自己要去適應。」

