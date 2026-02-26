世界盃資格賽》撐住！陳盈駿、林庭謙發威 台灣隊半場10分領先南韓

陳盈駿。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣隊今天在世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段首戰於主場對決南韓，上半場陳盈駿進帳11分全隊最高，林庭謙攻下10分，兩人率隊半場打完暫時以43：33領先，但不幸的是馬建豪在次節扭傷腳退場。

台灣隊在這次世界盃資格賽小組賽和日本、中國以及南韓同組，但上階段對日本吞下2連敗，這階段先在主場迎戰南韓，接下來要移師菲律賓對戰中國，必須至少搶下一勝才能保住晉級下一輪的機會。

台灣隊今天先發擺上陳盈駿、林庭謙、劉錚、雷蒙恩和高柏鎧，但在開局被對手打出0：7攻勢，暫停過後靠著雷蒙恩罰球止血，接著林庭謙、陳盈駿接力得分，台灣隊拉出一波12：2攻勢超車。隨後雷蒙恩三分打、林庭謙也在罰球線上進帳分數，助隊在首節打完暫時以21：18領先。

次節，陳冠全開局先飆進三分球，接著盧峻翔、雷蒙恩接力得分，台灣隊擴大優勢，但對手也靠著李賢重接力得分反擊，但糟糕的是在這節還剩3分鐘時，馬建豪扭傷腳被用擔架抬下場，改由曾祥鈞替補上陣，助隊在這節打完仍維持領先優勢。

陳盈駿在上半場進帳11分全隊最高，林庭謙10分次之，生涯首度在國家隊先發的雷蒙恩則有7分進帳；南韓部分李賢重拿下13分全場最高。

林庭謙。（記者塗建榮攝）

雷蒙恩。（記者塗建榮攝）

台灣隊今天在世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段首戰於主場對決南韓。（記者塗建榮攝）

