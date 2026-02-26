自由電子報
體育 競技運動 桌球

WTT大滿貫》林昀儒直落三輕取世界第9中國向鵬 闖男單8強

2026/02/26 20:05

林昀儒直落三輕鬆解決中國新秀向鵬，闖進男單8強。（讀者提供）林昀儒直落三輕鬆解決中國新秀向鵬，闖進男單8強。（讀者提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2026年WTT新加坡大滿貫賽男單16強，以11：8、11：5、11：4快意收拾世界排名第9的中國新秀向鵬，晉級男單8強。

世界排名第8的林昀儒昨以直落三輕鬆解決世界排名41的瑞典好手卡爾森（Kristian Karlsson），寫下對戰4連勝，連兩年晉級16強，今天遭遇向鵬。

林昀儒生涯和向鵬在國際賽交手4次，不但4戰全勝且總共只失1局，堪稱向鵬的剋星。向鵬昨在32強賽以11：7、11：8、11：8收拾世界排名56的左手小將黃友政，恐左症似乎已有緩解，如今看來只是僅供參考。

林昀儒今天首局雖然被向鵬追成8：8，關鍵時刻連拿3分先下一城，向鵬在第2局5：7落後，小林同學又是一波連得4分霸氣取得聽牌。進入第3局，林昀儒在4：4後連得7分，只打24分鐘就拿下勝利，依舊令向鵬束手無策。

林昀儒8強對手將是日本名將張本智和、德國好手法蘭吉斯卡（Patrick Franziska）之間的贏家。

林昀儒在丟分後露出不可置信的問號表情。（讀者提供）林昀儒在丟分後露出不可置信的問號表情。（讀者提供）

林昀儒生涯五度遭遇中國新秀向鵬還未嘗敗績。（讀者提供）林昀儒生涯五度遭遇中國新秀向鵬還未嘗敗績。（讀者提供）

