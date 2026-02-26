自由電子報
世界盃資格賽》中國克服15分落後大逆轉日本收首勝 3/1強碰台灣

2026/02/26 20:25

賀希寧。（取自FIBA官網）賀希寧。（取自FIBA官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2027世界盃籃球亞洲區資格賽首輪第二階段今開打，中國隊克服全場最多15分落後，在胡金秋領軍下，以87：80逆轉日本，苦吞2連敗後在首輪開胡，接下來將在3月1日在菲律賓對決台灣。

B組今另一場賽事在日本沖繩登場，日本隊在第一階段2連勝台灣後更換主帥，由琉球黃金國王的總教練桶谷大接掌兵符，他今也變陣，歸化球員從霍金森改為他在琉球的子弟兵柯克。

中國在第一階段遭南韓隊「雙殺」，這次一樣由總教練郭士強領軍，效力北京首鋼的控衛趙睿回歸，內線依舊由廣廈長人胡金秋坐鎮，周琦此次因傷未入選。

日本隊首節多點開花取得21：11攻勢，第二節持續擴大領先，打完上半場取得45：33優勢，團隊命中率54.8%，西田優大拿下全隊最高12分，渡邊雄太進帳11分，中國隊前兩節團隊命中率僅37.9%，廖三寧與趙睿各拿8分。

易籃後中國靠賀希寧在外圍開火、胡金秋在籃下逞威，打出13：0反擊，將比分縮小至1分差，接著高詩岩的三分球以49：49扳平戰局，中國此節打出25：9攻勢，帶著58：56反超進入決勝節。

日本隊末節靠富樫勇樹的三分彈追到68：68，但隨後又被中國拉出14：4的攻勢拉開差距，在主場遭中國逆轉。

胡金秋攻下20分、12籃板，廖三寧16分、5助攻，趙繼偉挹注14分，賀希寧12分，日本隊方面，西田優大和富永啓生都拿14分，渡邊雄太挹注13分、6籃板，柯克貢獻12分、10籃板。

廖三寧。（取自FIBA官網）廖三寧。（取自FIBA官網）

渡邊雄太。（取自FIBA官網）渡邊雄太。（取自FIBA官網）

西田優大。（取自FIBA官網）西田優大。（取自FIBA官網）

日本新主帥桶谷大。（取自FIBA官網）日本新主帥桶谷大。（取自FIBA官網）

中國隊總教練郭士強。（取自FIBA官網）中國隊總教練郭士強。（取自FIBA官網）

