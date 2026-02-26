自由電子報
體育 籃球 Team Taiwan

世界盃資格賽》林庭謙、高柏鎧皆繳18分 台灣隊力退南韓首勝入袋

2026/02/26 21:01

台灣隊力退南韓首勝入袋。（記者塗建榮攝）台灣隊力退南韓首勝入袋。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣隊今天在世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段首戰於主場對決南韓，林庭謙、高柏鎧繳出全隊最高18分帶領下，終場以77：65擊敗南韓，在本次資格賽首勝開胡。

台灣隊在這次世界盃資格賽小組賽和日本、中國以及南韓同組，但上階段對日本吞下2連敗，這階段先在主場迎戰南韓，接下來要移師菲律賓對決中國，必須至少搶下一勝才能保住晉級下一輪的機會。台灣隊過去在國際賽碰上南韓輸多贏少，前次在國際籃總（FIBA）正式國際賽贏球已經是2017年的東亞籃球錦標賽。

台灣隊今天先發擺上陳盈駿、林庭謙、劉錚、雷蒙恩和高柏鎧，雖然開局被打出0：7攻勢，但暫停過後很快止血，林庭謙、陳盈駿接力得分，助隊打出12：2攻勢超車，首節打完暫時以21：18領先。

次節開局由陳冠全先飆進三分球，接著盧峻翔、雷蒙恩接力開火，但糟糕的是在這節還剩3分鐘時，馬建豪因扭傷右腳踝被用擔架抬下場，隨即緊急送醫，台灣隊半場打完仍以43：33領先。

易籃後，台灣一度將領先擴大到20分，但在這節高柏鎧吞下第4犯，改由曾祥鈞補起他的位置，但他也在籃下有所貢獻，助隊穩住優勢。不過，隨後台灣隊失誤增加，得分也有些停滯，給了南韓機會追到個位數差距，3節打完還有9分領先。

決勝節，台灣隊著高柏鎧在禁區逞威，加上雷蒙恩、林庭謙也有得分進帳，保有雙位數優勢，而南韓王牌李賢重在第4節還剩4分鐘時犯滿畢業，但仍靠著外線火力緊咬。不過，台灣隊隨後很快穩住陣腳，沒讓對手有機會翻盤，穩穩收下本次資格賽勝利。

台灣隊今天4人得分上雙，林庭謙和高柏鎧都貢獻全隊最高18分，陳盈駿和雷蒙恩都進帳13分；南韓部分，李賢重繳出全隊最高18分。

陳盈駿。（記者塗建榮攝）陳盈駿。（記者塗建榮攝）

林庭謙。（記者塗建榮攝）林庭謙。（記者塗建榮攝）

高柏鎧。（記者塗建榮攝）高柏鎧。（記者塗建榮攝）

台灣隊力退南韓首勝入袋。（記者塗建榮攝）台灣隊力退南韓首勝入袋。（記者塗建榮攝）

