台日交流賽》全場只擠出2支安打 台灣隊0：4慘遭軟銀鷹完封

林家正。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天大巨蛋台日交流賽，軟銀鷹由徐若熙先發3局無失分好投領軍，加上牛棚和打線發揮，最終軟銀就以4：0完封勝台灣隊，台灣隊打線嚴重熄火，全場只擠出2支安打。

徐若熙用44球先發3局被敲1安，另有2K和1次保送無失分，其中第2球讓台灣隊開路先鋒陳晨威擊出二壘滾地球出局，這一球大巨蛋計分板顯示最快球速158公里，追平個人生涯最速紀錄，全場表現近乎完美。

台灣隊先發投手鄭浩均前兩局投球無失分，其中首局出現2次保送和1次投手犯規力保不失，3局上兩出局三壘有人，鄭浩均面對栗原陵矢3壞球後投出好球，此時他因小腿抽筋緊急退場休息，由張峻瑋接手中繼。

張峻瑋臨危受命上場救火控球不穩，先保送栗原陵矢，再被山川穂高敲安失2分，這兩分都要記在鄭浩均帳上，鄭浩均先發2.2局被敲1安，另有3次保送和3K失2分承擔敗投。

5局上笹川吉康轟出陽春砲，苦主是台灣隊中繼投手胡智爲，軟銀取得3：0領先。6局上林詩翔接手中繼，軟銀靠2安、保送和高飛犧牲打再添1分。台灣隊無力反攻慘遭完封。

台灣隊全場只擠出兩支安打，2局下吳念庭擊出一壘安打，5局下林家正敲二壘安打，但都無功而返。

徐若熙。（記者王藝菘攝）

鄭浩均。（記者王藝菘攝）

張峻瑋。（記者王藝菘攝）

胡智爲。（記者王藝菘攝）

吳念庭。（記者王藝菘攝）

