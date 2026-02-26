自由電子報
體育 籃球 Team Taiwan

世界盃資格賽》戰勝南韓還讓他們少拿20分！圖齊：我們打最好一戰

2026/02/26 22:14

滿場球迷進場挺台灣隊男籃。（記者塗建榮攝）滿場球迷進場挺台灣隊男籃。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣男籃今天在世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段首戰以77：65擊敗南韓，收下本次資格賽首勝，總教練圖齊也大讚，這是他執教以來，台灣隊打得最好一戰。

台灣隊上階段對日本吞下2連敗，這階段至少得搶下一勝才能保住晉級的機會。台灣隊今天先發調整，擺上陳盈駿、林庭謙、劉錚、高柏鎧搭配首度先發的台美混血好手雷蒙恩。即便開局台灣隊一度以0：7落後，但在林庭謙、陳盈駿帶領下回敬一波12：2攻勢超前，第3節最多曾領先到20分，也不給對手逆襲機會，收下重要一勝。

台灣隊今天團隊命中率45.3%，但三分球命中率不理想僅23.5%，高柏鎧繳出全隊最高18分、16籃板，林庭謙也進帳18分，陳盈駿和雷蒙恩都攻下13分。但不幸的是，馬建豪在第2節還剩3分鐘時右腳扭傷被用擔架抬下場，隨後緊急送醫。

圖齊說：「這是我來到這裡後，台灣隊打最好的一場比賽。」他也指出，台灣隊在防守上做得很好是獲勝關鍵，「他們在上階段比賽都能拿到85分，但這場比賽我們只讓他們拿下65分，球員們在防守上展現十足侵略性。」

除了防守做得好，圖齊認為，進攻上球隊也做出正確的方針，「我們找到最好的打球方式，很感謝主場球迷的支持，我一直都很期待在主場比賽。」

